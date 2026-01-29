興大聯手正瀚生技共建「質譜多體學與人工智慧研究中心」。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳／台中報導

國立中興大學與正瀚生技29日舉行「質譜多體學與人工智慧研究中心」揭牌儀式，正式啟動全球首座以農業永續與作物氣候韌性為核心研發目標的質譜AI中心。

揭牌儀式由中興大學校長詹富智與正瀚生技董事長吳正邦共同主持。該中心由正瀚生技投入新台幣一點五億元作為核心研發資源，該中心將由國內質譜多體學專家陳盈嵐教授主持，與正瀚生技合作建立最適用於三大韌性系統的多體學與AI分析平台，透過核心胜肽鑑定、逆境代謝路徑解析、脂質訊號建模與功能預測，使研發模式從經驗導向，全面升級為資料驅動、科學驗證且可量化應用的精準農業解決方案。

廣告 廣告

根據聯合國糧食及農業組織與政府間氣候變遷專門委員會指出，氣候波動已成為影響作物產量、品質與生理機能的主要因素。國際間逐步形成共識，唯有提升作物自身的「氣候韌性」，才能在有限資源條件下實現高韌性、低環境負擔的永續農業。質譜AI中心正是在此背景下成立，透過高解析分子分析與人工智慧模型，建立可量化、可預測的作物逆境反應科學基礎，為未來韌性農業提供系統性解方。

為突破傳統研發「高成本、長週期」的瓶頸，正瀚生技攜手多位跨領域專家，建立AI驅動的研發平台，整合胜肽體、寡醣體、脂質體、代謝體與蛋白質體等多體學資料庫，解碼植物複雜的分子訊號，快速精準鎖定具潛力的活性分子。目前正瀚生技已成功建構第一代AI預測模型，從856條候選胜肽序列中，預測出117條具抗逆境潛力的序列，其中多條與植物內生胜肽高度相似。進一步將這些胜肽合成並應用於作物逆境測試，結果顯示，在大豆、玉米等主要作物中，多條胜肽能於乾旱、低溫等逆境後促進植株恢復與生長。相關胜肽型生物刺激素產品可應用於作物逆境「預警與預備反應」，在複合式氣候壓力來臨前啟動植物精準防禦機制，為精準韌性農業提供全新解決方案。