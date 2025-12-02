興大與上緯合作打造全球第一支全回收碳纖維球拍

上緯集團蔡孝德總經理（左）贈送一百支「再生碳纖維羽球拍」，由中興大學校長詹富智代表接受。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳／台中報導

風力發電使用的巨型風機葉片除役後多採焚燒或掩埋處理，不僅造成環境負擔，更浪費了寶貴的碳纖維資源。中興大學與上緯投控落實循環經濟概念，運用上緯研發的「微波裂解技術」，成功將廢棄葉片中被喻為「黑金」的碳纖維高效回收，並結合興大循環經濟研究學院的獨創技術，製成全球第一支「再生碳纖維羽球拍」。

風機葉片回收的最大挑戰在於風機葉片堅固的複合材料結構，上緯投控獨家研發的「微波熱裂解技術」能專門且精準地處理葉片結構中的「碳纖維拉擠碳板」。相較於傳統熱裂解法，此技術革新了回收製程，不僅處理速度更快，且能耗顯著降低，在回收效率與節能減碳上實現了雙重突破。回收只是第一步，「高值化應用」才是永續的終極目標。為此，上緯投控與中興大學循環經濟研究學院沈銘原副教授所帶領的研究團隊展開密切合作。

沈銘原副教授表示，團隊的關鍵突破，在於跳脫傳統碳纖維產品慣用的「熱壓成型」思維。傳統羽球拍多採熱固性複合材料（碳纖維結合環氧樹脂）製成，雖輕盈強韌，卻有著不可回收的缺點。團隊跳脫傳統「熱壓成型」思維，運用「再生碳纖維改質技術」與「再生碳纖維補強熱塑複材混練造粒技術」兩項專利技術，成功開發全球首支射出成型的專業級複合材料羽球拍。這支球拍不僅在碳排上極具優勢，整支球拍未來均可再次回收利用。