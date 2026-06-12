興大與慈濟醫療攜手 突破巴金森治療枷鎖

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巴金森氏症是全球第二常見的神經退化性疾病，目前藥物治療能夠改善症狀，但無法真正修復受損的神經細胞。如何利用再生醫學重建神經功能，一直是努力的重要方向。慈濟醫療法人創新研發中心團隊，攜手國立中興大學生命科學系，以及幹細胞應用技術公司，三方合作，突破保存神經細胞的難題，共同建立可長期冷凍保存的人類誘導型多潛能幹細胞(iPSC)來源多巴胺神經前驅細胞平台，成功克服細胞治療長期面臨的保存、運輸和量產瓶頸。

「紅色跟綠色是只有多巴胺這種細胞，才會有的一些顏色。」

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巴金森氏症是多巴胺神經缺失，患者會出現手部顫抖、肌肉僵硬、動作遲緩等症狀，研究團隊以動物進行實驗，細胞移植補充缺失的多巴胺神經元。

「移植的這個細胞，長出了密密麻麻的多巴胺神經元，遍布在牠的腦部裡面。」

慈濟醫療財團法人創新研發中心技術長 張嘉佑：「因為你需要把它保存好，然後你要可以去運送所有地方，所以我們主要第一個開發的重點在這裡，第二個就是我們有一個核心技術，我們把這個外來產生的神經細胞，你打到注射到腦部去做移植治療，其實有一個很困難的點。」

研究過程耗費大量心力，尤其神經細胞十分脆弱，如何保存是一大難題，團隊積極克服困難，費時八年終於有新突破。

中興大學生命科學系教授 蘇鴻麟：「研究最重要就是，讓它變成一個神經球保存起來，而且移植之後可以很快產生多巴胺，跟恢復原本受損的運動功能。」

花蓮慈濟醫院院長 林欣榮：「期待有一天能將研究成果真正用於臨床，為病人帶來新的治療希望。」

創新的保存技術，未來可望讓細胞產品，在符合規範的製造中心大量生產並且冷凍保存，再配送到各醫療院所供臨床使用。

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