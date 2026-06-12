興大與慈濟醫療法人研發即用型iPSC神經球突破巴金森氏症治療
中興大學與慈濟醫療法人，共同建立可長期冷凍保存的人類誘導型多潛能幹細胞（ｉＰＳＣ）來源多巴胺神經前驅細胞平台，解決目前細胞治療長期面臨保存、運輸與量產的問題，並於巴金森氏症動物模型中展現快速且長期的功能恢復效果，今天在興大發表研究成果，並已登上國際期刊，被視為刊巴金森氏症細胞治療邁向全球臨床普及的重要進展。
這次研究成果發表會在興大行政大樓舉行，校長詹富智、教授蘇鴻麟與花蓮慈濟醫院院長林欣榮、慈濟醫療法人張嘉佑博士等人都出席。
張嘉佑指出，巴金森氏症是全球第二常見的神經退化性疾病，主要因中腦負責分泌多巴胺的神經元逐漸退化死亡所致，患者會出現手部顫抖、肌肉僵硬、動作遲緩及步態異常等症狀。目前臨床主要透過左旋多等藥物控制症狀，但無法阻止神經細胞持續流失。
張嘉佑表示，近年ｉＰＳＣ技術為巴金森氏症治療帶來重大突破。日本今年推出全球首款獲國家保險給付的異體ｉＰＳＣ巴金森氏症細胞新藥「Ａｍｃｈｅｐｒｙ」，證明多巴胺神經前驅細胞移植具有臨床治療潛力。由於細製備完成後必須在短時間內使用，加上移植後還要維持細胞活性，相關保存技術不僅限制運輸距離，也影響供應效率與量產能力，成為全球細胞治療產業化的重要瓶頸。
張嘉佑指出，研究團隊此次最大的突破，在於建立具備「即用型」潛力的細胞產品平台。團隊利用三維細胞球技術，成功製備可冷凍保存的多巴胺神經前驅細胞。研究顯示，細胞經長時間冷凍保存後，解凍仍可維持高度存活率與多巴胺神經特性，移植至巴金森氏症動物模型後，也展現快速且持久的功能恢復效果。
林欣榮、蘇鴻麟表示，此研究建立兼具高效率分化能力、冷凍保存穩定性及安全性評估的多巴胺神經前驅細胞平台，為未來神經退化疾病細胞治療發展奠定重要基礎。團隊未來將持續深化再生醫學與神經科學研究，期能為巴金森氏症及其他神經退化疾病患者帶來更多治療希望。
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