興大與慈濟醫療法人研發「即用型」iPSC 神經球 巴金森氏症治療新建展
巴金森氏症是神經退化性疾病，患者會手抖、肌肉僵硬、動作遲緩及步態異常，臨床多以藥物控制症狀，但無法阻止神經細胞持續流失，科學界致力開發神經細胞移植療法，興大與花蓮慈濟醫療法人創研中心合作，研發「即用型」iPSC 神經球，是巴金森氏症細胞治療邁向全球臨床普及的重要進展。
興大生命科學系教授蘇鴻麟表示，巴金森氏症是因腦部負責分泌多巴胺的神經元，逐漸退化死亡所致，目前無法根治，科學界致力發展誘導型多潛能幹細胞（iPSC）技術，移植多巴胺神經前驅細胞，讓神經元再生。興大與花蓮慈濟醫院、慈濟醫療法人創新研發中心團隊合作，研發可冷凍保存多巴胺神經前驅細胞技術，細胞解凍仍維持高存活率與神經特性，移植小鼠兩個月即展現功能恢復效果，比目前已發佈的小鼠實驗所費時間，縮短2-3倍，等於提供「即用型」神經細胞球，未來可發展如同疫苗等生物製劑，大量生產再配送至各地醫療院使用，有助降低細胞治療成本；研究成果6月登上《Nature》旗下國際期刊《npj Parkinson's Disease》。
隨著全球高齡化加速，巴金森氏症及阿茲海默症等神經退化性疾病愈發普遍，全球致力發展誘導型多潛能幹細胞技術，發展再生醫療，日本神經細胞移植治療更已推出全球首款獲國家保險給付的巴金森氏症細胞新藥，證明多巴胺神經前驅細胞移植具有臨床治療潛力。 由花蓮慈濟醫院長林欣榮與醫療創新研發中心團隊張嘉佑博士，攜手中興大學生命科學系教授蘇鴻麟等，研發突破細胞治療面臨的保存、運輸與量產難題之道。
蘇鴻麟指出，巴金森氏症起因腦中負責分泌多巴胺的神經元逐漸退化死亡所致，臨床藥物控制雖能症狀，但無法阻止神經細胞持續流失，甚至還會出現抗藥性，科學界長期致力開發神經細胞移植療法，希望讓多巴胺神經元長回來，進而恢復退化的功能。 張嘉佑指出，現行相關研究與開發多須在細胞製備完成後短時間內移植，以利維持細胞活性，受限運輸距離、影響供應效率，成為全球細胞治療產業化的重要瓶頸。
研究團隊利用三維細胞球技術，成功製備可冷凍保存的多巴胺神經前驅細胞，細胞解凍後有高達85%的細胞還存活，甚至移植到實驗小鼠後，兩個月小鼠即行動獲改善，比目前發佈的細胞移植療法小鼠約需4-7個月恢復行動，效果加倍。興大強調，這項技術突破等於建立具備「即用型」細胞，可望發展如同疫苗或其他生物製劑，可大量生產並冷凍保存，依需要配送至各地醫療院所臨床使用，有助降低治療成本，提高細胞治療的可近性。（寇世菁報導）
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