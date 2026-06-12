興大與慈濟醫療法人研發「即用型」iPSC 神經球 突破巴金森氏症治療枷鎖

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中興大學生命科學系蘇鴻麟教授(右)與慈濟醫療法人張嘉佑博士(左)共同發表「即用型」iPSC神經球。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】隨著全球高齡化加速，巴金森氏症及阿茲海默症等神經退化性疾病愈發普遍。其中，巴金森氏症因腦內多巴胺神經細胞持續退化，目前尚無法根治。近年誘導型多潛能幹細胞（iPSC）技術越發成熟，在日本神經細胞移植治療於今年已納入健保，為全球再生醫學的重要進展。

由花蓮慈濟醫院林欣榮院長與慈濟醫療法人張嘉佑博士所領導的佛教慈濟醫療法人創新研發中心團隊，攜手國立中興大學生命科學系蘇鴻麟教授、以及國璽幹細胞應用技術股份有限公司，共同建立可長期冷凍保存的人類誘導型多潛能幹細胞（iPSC）來源多巴胺神經前驅細胞平台，解決目前細胞治療長期面臨的保存、運輸與量產難題，並於巴金森氏症動物模型中展現出快速且長期的功能恢復效果，研究成果6月登上《Nature》旗下國際期刊《npj Parkinson’s Disease》，為巴金森氏症細胞治療邁向全球臨床普及的重要進展。

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巴金森氏症是全球第二常見的神經退化性疾病，主要因中腦負責分泌多巴胺的神經元逐漸退化死亡所致，患者會出現手部顫抖、肌肉僵硬、動作遲緩及步態異常等症狀。目前臨床主要透過左旋多巴（Levodopa）等藥物控制症狀，但無法阻止神經細胞持續流失，因此科學界長期致力於開發神經細胞移植療法，希望從根本補充缺失的多巴胺神經元。

中興大學生命科學系蘇鴻麟教授(右)與慈濟醫療法人張嘉佑博士(左)共同發表「即用型」iPSC神經球。（圖/記者廖妙茜拍攝）

近年iPSC技術為巴金森氏症治療帶來重大突破。日本於2026年推出全球首款獲國家保險給付的異體iPSC巴金森氏症細胞新藥「Amchepry」，證明多巴胺神經前驅細胞移植具有臨床治療潛力。然而，細胞治療要真正普及，仍面臨保存、運輸及治療效果的關鍵挑戰。由於細製備完成後必須在短時間內使用，而且移植後還要維持細胞活性，相關保存技術不僅限制運輸距離，也影響供應效率與量產能力，成為全球細胞治療產業化的重要瓶頸。

研究團隊此次最大的突破，在於建立具備「即用型（off-the-shelf）」潛力的細胞產品平台。團隊利用三維細胞球（spheroid）技術，成功製備可冷凍保存的多巴胺神經前驅細胞。研究顯示，細胞經長時間冷凍保存後，解凍仍可維持高度存活率與多巴胺神經特性，移植至巴金森氏症動物模型後，也展現快速且持久的功能恢復效果。

發表會大合影。（圖/記者廖妙茜拍攝）

此項技術未來可望讓細胞產品如同疫苗或其他生物製劑一般，先於符合規範的製造中心大量生產並冷凍保存，再配送至各地醫療院所供臨床使用，不僅有助於提升產品品質一致性，也可降低治療成本，提高細胞治療的可近性與普及性。

林欣榮院長與蘇鴻麟教授表示，本研究建立兼具高效率分化能力、冷凍保存穩定性及安全性評估的多巴胺神經前驅細胞平台，為未來神經退化疾病細胞治療發展奠定重要基礎。團隊未來將持續深化再生醫學與神經科學研究，推動更安全、穩定且有效的細胞治療產品開發，期望為巴金森氏症及其他神經退化疾病患者帶來更多治療希望。