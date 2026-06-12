興大與慈濟醫療「即用型」iPSC 神經球 突破巴金森氏症治療枷鎖

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中興大學生命科學系蘇鴻麟教授（右）與慈濟醫療法人張嘉佑博士（左）共同發表「即用型」iPSC_神經球（圖：中興大學提供）

佛教慈濟醫療法人創新研發中心團隊攜手國立中興大學生命科學系蘇鴻麟教授以及國璽幹細胞公司，共同建立可長期冷凍保存的人類誘導型多潛能幹細胞（iPSC）來源多巴胺神經前驅細胞平台，解決目前細胞治療長期面臨的保存、運輸與量產難題，並且在巴金森氏症動物模型中展現出快速且長期的功能恢復效果，研究成果6月登上《npj Parkinson's Disease》期刊，為巴金森氏症細胞治療邁向全球臨床普及的重要進展。

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近年iPSC技術為巴金森氏症治療帶來重大突破。中興大學蘇鴻麟教授表示，日本於2026年推出全球首款獲國家保險給付的異體iPSC巴金森氏症細胞新藥「Amchepry」，證明多巴胺神經前驅細胞移植具有臨床治療潛力。

然而，細胞治療要真正普及，仍面臨保存、運輸及治療效果的關鍵挑戰。蘇鴻麟教授說，由於細胞製備完成後必須在短時間內使用，而且移植後還要維持細胞活性，相關保存技術不僅限制運輸距離，也影響供應效率與量產能力，成為全球細胞治療產業化的重要瓶頸。

研究團隊最大的突破，在於建立具備「即用型（off-the-shelf）」潛力的細胞產品平台。團隊利用三維細胞球（spheroid）技術，成功製備可冷凍保存的多巴胺神經前驅細胞。研究顯示，細胞經長時間冷凍保存後，解凍仍可維持高度存活率與多巴胺神經特性，移植至巴金森氏症動物模型後，也展現快速且持久的功能恢復效果。

這項技術未來可望讓細胞產品如同疫苗或其他生物製劑一般，先於符合規範的製造中心大量生產並冷凍保存，再配送至各地醫療院所供臨床使用，不僅有助於提升產品品質一致性，也可降低治療成本，提高細胞治療的可近性與普及性。