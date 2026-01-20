興大邀諾貝爾物理學獎得主Brian Schmidt鏈結天文跨越宇宙

▲全場大合照。

【記者 廖美雅／台中 報導】國立中興大學昨(19)日舉辦「惠蓀講座」，邀請2011年諾貝爾物理學獎得主 Brian P. Schmidt 教授到校演講，吸引校內外師生五百餘人與會，現場爆滿座無虛席。除興大師生外，亦有國高中團隊參與，更有學校自高雄包車北上聆聽，展現青年學子對國際級科學講座的高度關注。中興大學詹富智校長表示，透過世界級學者走進校園，讓師生能直接對話諾貝爾獎得主，汲取國際前瞻的研究視野與科學精神，進一步深化校園的科研能量與全球連結。

▲興大響應臺灣橋樑計畫，邀請諾貝爾物理學獎得主Brian_Schmidt蒞校演講。

詹富智強調，在全球局勢快速變遷的時代，知識與對話顯得格外重要。舉辦這場講座，不僅是分享頂尖科學成果，更希望引導年輕世代理解：真正具有力量的創新，來自於對生命、社會與全球責任的深刻理解。當青年能將世界議題視為自身課題，便更有動力成為跨國合作與永續未來的積極參與者。

此次場講座由前國立自然科學博物館館長、科學人雜誌總編輯孫維新教授主持，活動前並特別安排「科普導讀短講」，協助聽眾快速建立相關背景知識；通往會場的電梯亦別具巧思，特別設計為宇宙星鑑，帶領與會者進入浩瀚太空。講座結束後，現場開放合影交流，讓師生能近距離感受諾貝爾獎得主大師風采。

Brian P. Schmidt 教授因透過觀測「超新星」，證實宇宙正處於加速膨脹狀態，首次揭示「暗能量」在宇宙中的關鍵角色，徹底改寫人類對宇宙起源與命運的理解，並因此榮獲諾貝爾物理學獎。他以《在加速膨脹的宇宙裡，科學讓我們彼此靠近（Science: Humanity’s Universal Bridge）》為題，從最前沿的宇宙物理出發，延伸至科學在人類社會中的價值與意義。Schmidt教授亦舉例說明在戰爭與政治對立時期仍能跨越國界的學術合作，講解天文研究衍生的科技、以及進行中的大型全球合作計畫。

談及對年輕世代的建議，Brian P. Schmidt 教授表示，學生不一定要追逐外界認為「最好的路」，而是應該花時間認識自己、找到真正喜歡的事物，並全心投入。他強調，若只是去做別人期待、社會要求的事情，卻忽略自身熱情，可能一輩子都活得痛苦；唯有走在自己認同的道路上，才能把事情做到最好，這是他認為送給年輕人最重要的提醒。此外，Schmidt教授揭示，科學的本質就是「可被推翻」，敢認錯、能更正，才是進步的入口。（照片／記者廖美雅拍攝）