興大邀諾貝爾物理獎施密特舉辦講座 深化全球連結
（中央社記者蘇木春台中19日電）中興大學今天邀請2011年諾貝爾物理學獎得主、學者施密特（Brian P. Schmidt）舉辦講座。校方表示，盼汲取國際研究與科學精神，深化校園的科研能量與全球連結。
活動今天在中興大學圖書館國際會議廳舉辦，講座由中研院與台灣大學發起的「台灣橋樑計畫」，透過邀請諾貝爾獎得主來台，與青年世代直接對話，深化台灣與國際學術社群的連結，拓展科研視野與國際參與。
會中邀請施密特，以「在加速膨脹的宇宙裡，科學讓我們彼此靠近」為題，從最前沿的宇宙物理出發，延伸至科學在人類社會中的公共價值與全球意義。
講座先由國立自然科學博物館前館長、天文物理學家孫維新「科普導讀短講」，他說明，施密特透過觀測「超新星」，證實宇宙正處於加速膨脹狀態，首次揭示「暗能量」在宇宙中的關鍵角色，徹底改寫人類對宇宙起源與命運的理解，並因此獲得諾貝爾物理學獎。
施密特先爬梳天文科學發展的過程，並提到多個天文學家先後提出的理論，再被其他新的發現顛覆，並解說理論的形成過程，接著他分享與團隊發現宇宙加速膨脹的過程與成果。
施密特說，他正參與ATLAS計畫（小行星撞擊地球最後警告系統），目前觀測有小行星，可能在2032年會與月球擦身而過，但不知道未來會怎麼發展，需要大家一起努力。
對於給學生的建議，施密特表示，找到自己喜歡的東西，認真去做，不要去做別人希望或要你做的事，而讓自己一輩子很痛苦。
中興大學校長詹富智說，期盼透過世界級學者走進校園，讓師生能直接與諾貝爾獎得主對話，汲取國際前瞻的研究視野與科學精神，進一步深化校園的科研能量與全球連結。（編輯：李淑華）1150119
其他人也在看
科學家偵測到太空神秘「鐵條」 可能揭示地球未來
有專家認為，它可能是太空等離子體，這是一顆在恆星膨脹過程中被摧毀的岩石行星留下的。BBC NEWS 中文 ・ 4 小時前 ・ 3
學測／數學B老師點名 17題數A考生也吃力
[NOWnews今日新聞]學測最後一天，今（19）日早上第一科考數學B。台北市高中數學科教師群表示，讚許考題設計，有數B專屬試題，佔題目數量約四分之一，如第4題、第17題等，若沒有讀過數學B的數學A跨...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 發表留言
睽違54年！阿爾忒彌斯II火箭前往發射台 最快「這天」載人重返月球
即時中心／林耿郁報導睽違半個世紀，人類即將重返月球！美國國家航空暨太空總署NASA，17日開始正式準備阿爾忒彌斯（Artemis）發射計畫，目前正將太空發射系統（SLS）與獵戶座（Orion）太空船移至發射台。如果一切順利，火箭最快將於2月6日升空，載著4名太空人前往月球軌道，不過本次還不會重新踏上月球表面。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
6G智聯未來論壇 掌握財富增值關鍵
AI浪潮席捲全球，做為AI「神經系統」的6G技術正蓄勢待發，這場變革將打破地表限制延伸至太空，引爆新一輪長達十年的基礎建設商機。2026年被視為通訊技術與太空經濟的關鍵轉折點，為協助投資人搶先布局，群益金鼎證券攜手第一金投信舉辦「6G智聯未來論壇」，深入剖析從地面基地台到低軌衛星的立體化投資商機，精準掌握下一波財富增值關鍵。6G技術不僅是速度提升，更是「AI、通訊與感測」的深度融合。群益投顧資深研究員劉宜和指出，回顧歷史規律，約每10年就會啟動一次行動網路基礎建設的投資循環。他強調，隨著全球多數國家5G建設高峰已過，市場資金急於尋找下一個長線題材，而2026年正是關鍵的定錨點。針對產業發展時程，劉宜和分析，今明兩年為「研發與卡位期」，全球科技巨頭將投入資源制定標準，這將直 ...台灣新生報 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
NASA登月火箭移至發射台 為阿提米絲2號載人任務暖身
（中央社佛州甘迺迪太空中心17日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）今天將太空發射系統（SLS）火箭與獵戶座（Orion）太空船移出組裝大樓，正式展開50多年來首次載人登月任務的準備工作。中央社 ・ 1 天前 ・ 1
陸運載火箭 飛經我防空識別區
大陸解放軍17日凌晨再次發射長征三號運載火箭，通過台灣中部防空識別區朝西太平洋方向飛行，高度位於大氣層外無危害。不過，大陸航天17日兩起火箭發射任務都告失敗，凌晨0時55分在西昌衛星發射中心，長征三號乙運載火箭發射實踐三十二號衛星，12時08分谷神星二號民營商業運載火箭在酒泉衛星發射中心點火升空，都因火箭飛行異常致任務失敗。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Lulu婚宴倒數！公開第二波絕美婚紗照 陳漢典心疼老婆「一人兼多差」
陳漢典、LULU（黃路梓茵）繼先前赴日本富士山拍攝婚紗照曝光後，即將在下週（25日）舉辦婚宴的兩人，再度釋出另外兩套絕美婚紗照，除了婚紗、造型設定、拍攝形式到行程安排幾乎都由 LULU 提出構想，婚宴本身的節目流程及細節也都是LULU一手規劃，身為新郎的陳漢典則以「軍師」身分提出建議，兩人再反覆討論後才定案。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 18
CPB》張喜凱轉戰中國棒球城市聯賽完投勝！ 創下賽史第一人紀錄
中國城市棒球聯賽（CPB）昨日進行立春聯賽例行賽，前台鋼雄鷹下勾投手張喜凱轉戰中國後繳出代表作，代表廈門海豚隊先發對上福州海俠，以112球完投之姿率廈門海豚以7比3擊敗福州海俠奪勝，也寫下聯賽史上首位完成完投的投手紀錄，成為賽史第一人。TSNA ・ 2 小時前 ・ 1
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖
47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 120
半數台灣人中招！扁桃腺結石臭到爆 醫曝亂用藥是元凶
耳鼻喉科醫師李晏廷近日在臉書粉專分享，台灣約有一半的人可能患有扁桃腺結石，但多數人並不知情。這種如同小米粒般的結石卡在喉嚨深處，除了造成喉嚨卡卡、口腔異味等常見症狀，還可能引發肩頸異常僵硬痠痛，甚至心臟瓣膜偶爾突然抽痛等特殊症狀。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 5
力積電銅鑼廠以18億美元售予美光，做為後段先進封裝廠，預計Q2完成
【財訊快報／記者李純君報導】產線含括邏輯與記憶體代工的力積電(6770)17日宣布，將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，而此一交易預計在今年第二季完成，在處分投資收益的挹注下，將會大大美化力積電今年全年財報。而銅鑼廠將成為美光的後段先進封裝廠區。力積電宣布與記憶體大廠美光科技(Micron)，簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。有關此項跨國合作的後續執行，力積電補充，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電也提到，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務財訊快報 ・ 9 小時前 ・ 5
「煮泡麵加蛋」被男友罵公主病！網歪樓「曬1圖」：有皇太后病
生活中心／綜合報導泡麵加點配料竟然也能成為情侶爭吵的導火線？近期有名女網友在社群發文抱怨，自己吃泡麵時習慣打顆蛋，卻因此被前男友貼上「公主病」標籤，兩人為此爆發激烈口角。貼文曝光後立刻掀起熱議，不少網友看傻眼，直呼「公主病、拜金女的門檻也太低了吧」，也讓不少人感慨，連吃泡麵都能被嫌棄，價值觀差這麼多，分開反而是解脫。民視 ・ 1 天前 ・ 53
收容所小狗「確認過眼神」！畫面曝光融化67萬人
國際中心／曾詠晞報導在冰冷的收容所裡，總有那麼一雙雙期盼的眼神，無數次望向來去的人群，卻始終等不到那一雙願意牽牠回家的手。直到這一天，奇蹟終於降臨！棕毛小狗在新家裡，那雙看向主人的眼睛，彷彿承載了全世界的依賴與愛，短短幾秒的畫面，瞬間融化了67萬網友的心。民視健康長照網 ・ 3 小時前 ・ 1
-20度極冷空氣來了！下週大雨開炸 恐濕冷5天「最凍時段曝」
小心來自蒙古的大寒！日前中央氣象局前局長鄭明典表示，有-20度的極冷空氣從北方南下，雖然台灣有海洋讓降溫不極端，但仍須留意其影響。而中央氣象署預報，這波「蒙古大寒」不只會來帶降溫，水氣也相當多，北東預計下週一（19日）越晚雨越多，一路下到下週五（23日）；低溫則是下週三（21日）起夜間清晨，北部、宜蘭空曠地區最冷探10度。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 10
快訊／尖叫1聲亡「不是流感」！11歲女童驗出1病毒攻心亡 醫：無特效藥
台中市一名11歲女童感冒近月未癒，突然昏迷送醫，經搶救兩天仍因嚴重心臟衰竭不治。檢驗發現女童體內呈B19微小病毒陽性，醫師研判恐是病毒侵襲心臟引發猛爆性急性心肌炎。女童發病前曾有感冒症狀，並隨家人前往中國旅遊。施勝桓小兒科診所院長施勝桓指出，B19病毒又稱「蘋果病」，主要透過飛沫或血液傳染，潛伏期約4至20天，初期症狀似感冒，後續可能出現紅疹，嚴重者恐併發關節炎、腦炎或致命性急性心肌炎。醫師提醒，B19病毒目前無特效藥及疫苗，治療採支持性療法，免疫不全者、慢性貧血患者及孕婦為高風險族群，應特別留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 8
「台灣媳婦」帶娃返美！14個月兒當眾遭羞辱 陌生大媽突脫口：好醜
來自美國的知名YouTuber莎白2010年和家人移居台灣，並在台灣結婚生子，成為「台灣媳婦」，頻道擁有79.5萬人訂閱。莎白近日和老公帶2個孩子回美國，沒想到兒子竟連續被路人評論外型，讓她氣得直呼：「我臉上是寫『很好欺負』嗎」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 54
預言台美關稅協議是「正式建交前的暖身」！專家：川普很可能在任內建交台灣
台美關稅協議正式出爐，台灣調降為不疊加15%稅率，同時享有232條款最惠國待遇，而台灣企業將投資美國2500億美元，政府信用擔保2500億美元。對此，總體經濟學家吳嘉隆直言，這個美台關稅不單單只是降關稅，更有外交、軍事上的重大涵義，「可以解釋成正式建交之前的暖身」。吳嘉隆在臉書發文表示，美國與台灣達成的協議，其實不只是關稅。更重要的是，第一，在許多高新技術......風傳媒 ・ 17 小時前 ・ 633
日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人
消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 34
水電工「想強行侵犯」！受害女「揮剪刀反擊」竟遭起訴 判決結果曝
社會中心／綜合報導基隆市一名楊姓水電工因向女友提出親密要求遭拒，竟情緒失控對對方施暴，不僅強行拉扯私密衣物、咬傷臉部，還出手毆打，企圖侵犯。女子在情急之下拿起剪刀反擊，造成楊男多處受傷，事後卻一度被檢方以傷害罪起訴。案件經基隆地方法院審理後，認定女子行為屬正當防衛，判決無罪。民視 ・ 20 小時前 ・ 152
中共為何不敢拿金門？顏擇雅驚爆「忌憚這件事」：怕西藏香港全造反
國民黨立委陳玉珍日前再次強調自己是福建人而非台灣人，引發各界熱議。作家顏擇雅對此發文反擊，質疑陳玉珍若非擁有「台灣地區民意代表」頭銜，中共根本無須禮遇，直言其在福建也只是「Nobody」。顏擇雅進一步分析，中共官媒仍稱陳玉珍為「台灣地區民意代表」，並推測北京未輕取金門，是擔憂恐引發公投連鎖效應，導致台灣本島、甚至西藏、香港與上海等地人民要求公投。顏擇雅諷刺這層關係僅是「大家一起吃統戰飯」，而非單純統戰，揭示雙方各取所需的利益交換，並提醒金門地緣政治的複雜性。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 138