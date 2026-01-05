興大附設托嬰中心開園 盼員工安心生育

小朋友在教保員陪同下在戶外玩耍活動，國立中興大學為了滿足校內員工的托育需求，在校區內設置托嬰中心，從1月5日開園收托。

中興大學校長詹富智說明，「中午、中間休息的時候都可以來看一下小孩子，對員工的安心，在這裡的教學、研究、服務、行政會有很大很大幫助。」

校內員工林小姐表示，「孩子萬一有什麼問題，也都可以來就近看看小朋友到底怎麼了，所以我們可以很安心上班，不用很擔心說我們還要跑到很遠的地方去接小孩。」

中興大學表示，校內的教職員有四分之一是女性，其中有不少教師因為工作忙碌，難以顧及育兒，校方除了讓懷有身孕或撫育2歲以下幼兒的教師能減授鐘點，再規劃這座校內托嬰中心，總額招收60名幼兒，是第一所國立大學有附設托嬰中心，目前師生比為1比4，優於目前法規規定的1比5，希望女性員工能安心上班，並提供友善育兒環境。

台中市社會局局長廖靜芝回應，「衛福部跟勞動部的政策，它們都有相關在硬體設施方面的補助。準公的方式意思就是說，如果她送孩子來收托，每個月我們市府會補助1萬4400元的托育費用。」

社會局表示，除了中央補助硬體，市府也會給予家長育兒補助來減低負擔，目前全市公托已達48處，也會繼續籌設。

而負責經營的團隊表示，托育人才的不足是未來育兒環境的一大挑戰。

社團法人新北市嬰幼兒托育協會理事長林逸豪認為，「育嬰托育是成長非常快速的產業，所以在市場上，托育人員的供給上，我們確實有面臨到一些壓力跟困難。」

校方也表示，目前營運方式採委外經營，今（2026）年包含14名校外幼兒已經額滿，之後招生若還有名額，以招收校內職員工子女優先，再開放教職員工孫子女及一般民眾申請，為友善育兒盡心力。

