興大響應臺灣橋樑計畫 諾貝爾物理學獎得主Brian Schmidt鏈結天文跨越宇宙

興大詹富智校長（左）頒發惠蓀紀念獎座給Schmidt 教授（右）。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】國立中興大學19日舉辦「惠蓀講座」，邀請2011年諾貝爾物理學獎得主 Brian P. Schmidt 教授蒞校演講，吸引校內外師生五百餘人與會，現場爆滿座無虛席。除興大師生外，亦有國高中團隊參與，更有學校自高雄包車北上聆聽，展現青年學子對國際級科學講座的高度關注。

此次活動響應由中研院與臺灣大學發起的「臺灣橋樑計畫」，透過邀請諾貝爾獎得主來台與青年世代直接對話，深化臺灣與國際學術社群的連結，拓展科研視野與國際參與。

講座由科學人雜誌總編輯孫維新教授主持。（圖/記者廖妙茜拍攝）

Brian P. Schmidt 教授因透過觀測「超新星」，證實宇宙正處於加速膨脹狀態，首次揭示「暗能量」在宇宙中的關鍵角色，徹底改寫人類對宇宙起源與命運的理解，並因此榮獲諾貝爾物理學獎。本次來台，他以《在加速膨脹的宇宙裡，科學讓我們彼此靠近（Science: Humanity’s Universal Bridge）》為題，從最前沿的宇宙物理出發，延伸至科學在人類社會中的價值與意義。Schmidt教授亦舉例說明在戰爭與政治對立時期仍能跨越國界的學術合作，講解天文研究衍生的科技、以及進行中的大型全球合作計畫。

興大邀請諾貝爾物理學獎得主Brian Schmidt（左2）蒞校演講，詹富智校長（中）、張照勤副校長（右1）、前瞻理工中心何孟書主任（左1）與其合影。（圖/記者廖妙茜拍攝）

本場講座由前國立自然科學博物館館長、科學人雜誌總編輯孫維新教授主持，活動前並特別安排「科普導讀短講」，協助聽眾快速建立相關背景知識；通往會場的電梯亦別具巧思，特別設計為宇宙星鑑，帶領與會者進入浩瀚太空。講座結束後，現場開放合影交流，讓師生能近距離感受諾貝爾獎得主大師風采。

談及對年輕世代的建議，Brian P. Schmidt 教授表示，學生不一定要追逐外界認為「最好的路」，而是應該花時間認識自己、找到真正喜歡的事物，並全心投入。他強調，若只是去做別人期待、社會要求的事情，卻忽略自身熱情，可能一輩子都活得痛苦；唯有走在自己認同的道路上，才能把事情做到最好，這是他認為送給年輕人最重要的提醒。此外，Schmidt教授揭示，科學的本質就是「可被推翻」，敢認錯、能更正，才是進步的入口。

興大響應臺灣橋樑計畫，邀請諾貝爾物理學獎得主Brian Schmidt蒞校演講。（圖/記者廖妙茜拍攝）

面對AI快速發展的時代，他也分享對人工智慧的看法。他指出，AI的目的在於服務人類，而非取代人類的主導權；真正的關鍵不在於「AI會做什麼」，而是「人類如何駕御AI」。能夠善用AI、告訴AI該做什麼的人，將成為「超級人類」。他也提醒，若一份工作AI能做得更快、更便宜，確實可能被取代，因此人類更應發展創造力、判斷力與跨域整合能力，讓AI成為協作的幫忙。

興大響應臺灣橋樑計畫，邀請諾貝爾物理學獎得主Brian Schmidt蒞校演講。（圖/記者廖妙茜拍攝）

中興大學詹富智校長表示，此次邀請諾貝爾獎得主來台，核心理念在於回應由中央研究院與臺灣大學共同發起的「臺灣橋樑計畫」，期盼打造臺灣與國際學術深度接軌的平台。透過世界級學者走進校園，讓師生能直接對話諾貝爾獎得主，汲取國際前瞻的研究視野與科學精神，進一步深化校園的科研能量與全球連結。

詹富智校長強調，在全球局勢快速變遷的時代，知識與對話顯得格外重要。舉辦這場講座，不僅是分享頂尖科學成果，更希望引導年輕世代理解：真正具有力量的創新，來自於對生命、社會與全球責任的深刻理解。當青年能將世界議題視為自身課題，便更有動力成為跨國合作與永續未來的積極參與者。

全場大合照。（圖/記者廖妙茜拍攝）

此場講座亦獲興大校友熱烈迴響，包含興大校友總會、興大EMBA校友會，以及超EMBA多位學長姐全力支持出席活動。