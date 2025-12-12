興大、正瀚生技合作 打造全球首座農業永續導向的「質譜AI中心」
全球暖化，氣候變遷，深刻改變農業生態系統，國際正尋求提升作物「氣候韌性」的科學解方，國立中興大學與正瀚生技12日簽約，共同建置全球首座以農業永續為研發方向的「質譜多體學與人工智慧研究中心」（質譜AI中心），正瀚生技投入台幣1.5億元研發，為未來農業樹立精準、科學、永續的新標準。
興大校長詹富智與正瀚生技董事長吳正邦，代表雙方合作簽約，興大表示，國際機構 FAO（聯合國糧食及農業組織） 與 IPCC（政府間氣候變遷專門委員會）都指出，氣候波動已是造成作物產量下降、品質衰退與生理功能受損的主要原因。12月在西班牙舉辦的國際生物刺激素大會也達成全球共識，提升作物自身的氣候韌性，是面對未來、實現低資源消耗與高韌性農業的關鍵方向。
興大校長詹富智說，感謝正瀚生技投入1.5億，在興大南投經濟循環學院，設置質譜AI中心，預計一月中旬，農曆年前揭幕。詹富智透露，原本以為基本款儀器，但正瀚生技投資無上限，採用超級豪華儀器，針對植物面臨的困境，如何讓作物生長更好，牽涉大分子小分子的鑑定，雙方合作，透過質譜AI中心預測更精準。
正瀚生技董事長吳正邦指出，地球暖化氣候變遷很快，植物原來基因體序亂，研究分析，若溫度上調一度，植物從DNA到RNA的起伏，約200個RNA到800RNA，區別序亂，會過度防禦，造成肥料浪費，營養浪費，很多作物失調，和興大優秀團隊合作，共建全球首座農業永續的質譜AI中心，投資無上限，有信心挑戰世界第一。
興大指出，質譜AI中心即將建置超過四台媲美中研院最頂尖規格的高效能液相層析串聯式質譜儀 (Liquid chromatography tandem mass spectrometry; LC-MS/MS)，並且整合胜肽體、代謝體、脂質體等多體學平台，結合AI 預測模型，打造從分子解析 → 功能驗證 → 田間應用的完整技術鏈。這是全球首次將多體學與 AI 系統化導入作物氣候韌性研究，也將為作物韌性系統的科學化、標準化與國際化奠定關鍵基礎。
興大表示，質譜AI中心將由國內知名質譜多體學專家陳盈嵐教授主持，與正瀚生技共同建立最適用於三大作物韌性系統的多體學平台，包含進行核心胜肽鑑定、逆境代謝路徑解析、脂質訊號建模與功能預測平台建置，從研發創新、智慧決策、跨域人才與循環永續四大面向，推動臺灣農業科技升級，這一完整的技術鏈，將強化臺灣科研能量，穩固作物解決方案的穩定性與量化能力，為未來農業樹立精準、科學、永續的新標準。（寇世菁報導）
