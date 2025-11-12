興奮買iPhone 17 Pro 大馬女網紅打開盒子「只剩充電線」：在搞笑嗎！

國際中心／李紹宏報導

超級傻眼！馬來西亞有知名女網紅近日遭遇一起「衰事」，她表示自己透過蘋果官方授權經銷商買一支最新的橘色iPhone 17 Pro，並錄下開箱影片，結果打開盒子只剩一條充電線，手機直接消失不見，讓她氣得聯絡客服，並報警處理！

網紅拆開未拆封的iPhone 17 Pro盒子後，裡面竟只有充電線，讓她相當傻眼。（圖／翻攝自小紅書 @可莉絲）

根據外媒《中國報》報導，這名大馬女網紅「可莉絲」在社群媒體小紅書無奈發文，當時她在當地最大的蘋果授權經銷商下單購買「宇宙橙色」的iPhone 17 Pro，還打算用手機全程錄下一切；讓她傻眼的是，打開未拆封過的包裝盒後，不是驚喜，而是驚嚇，「只有一條充電線」，且手機本體完全不見！

事實上，女網紅「可莉絲」透露，其實之前就有類似受騙經驗，這回買手機才會想全程錄下開箱影片，以求自保。結果，衰運之神還是不幸降臨，沒想到會遇到如此離譜的情況，讓她氣得傻眼稱在搞笑嗎，並第一時間連絡店家並申請退款，寫信給馬來西亞國內貿易及生活成本部（KPDN），隔天更向當地警方報案。

根據了解，目前遭指控店家尚無回應。

