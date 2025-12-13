興安宮扛茨走溪找回台江聚落記憶 跨世代傳承文化

記者陳治交／台南報導

溪南寮興安宮、崑山科技大學十三日舉辦「扛茨走溪、聚落記憶」活動，百餘人合力扛起重達三公噸的竹籠茨，小朋友們興高采烈體驗「迷你版」，感受台江先民扛茨遷村艱苦，合力完成時，眾人以熱烈掌聲為自己鼓勵。

曾文溪於一九二八年氾濫，危及溪南寮聚落安危，當時村人採互助方式，協力扛竹籠茨躲水患，搬遷至距離溪畔一公里的現址。溪南寮「避溪蛇求安居」，也開啟「扛茨走溪流」的歷史，現在雖然沒有這樣的需求，但傳統文化能保留下來仍特別有意義，可以讓後代子孫牢記先民奮鬥精神。

百餘人合力扛起重達三公噸的竹籠茨。（記者陳治交攝）

興安宮邀請匠師李養打造竹籠茨，寬十公尺、縱深四點八公尺、高四公尺，重達約三公噸，骨架以刺竹、桂竹、孟宗竹榫接完成，屋頂覆著兩層茅草，並以竹釘、藤皮固定。

竹籠茨手工製作步驟。（記者陳治交攝）

百餘名來自北中南各地的參與民眾和地方民意代表，大喊一聲「嘿」，合力扛起重達三公噸的竹籠茨，小朋友們興高采烈體驗「迷你版」，雖然只是百餘公尺距離，「扛茨走溪流」場景再度重現，眾人扛得滿身汗，吸引許多民眾拍照紀錄，並以熱烈掌聲為自己鼓勵。

崑山科大創意媒體學院院長邱國峻表示，這次舉辦「扛茨走溪、聚落記憶」，希望促進跨世代的文化交流，藉由國小、國中、大學與社區居民共同參與，使不同年齡與背景的學習者能在同一場域中互動，讓地方文化不僅被看見，更能在交流中傳承，並強化參與者對永續材料與地方工藝的認識。