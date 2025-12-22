【興安專案】住用空間升級 溫馨舒適超有感

記者葉軒瑜／專訪

國防部推動「興安專案」透過現代化建築與滿足生活為出發點，讓官兵擁有更溫馨、舒適的住用空間，有效提升官兵訓練成效與休息品質。步兵109旅通信連臺長李律中士提到，「虎躍樓」昨日正式落成啟用，自身最有感的是住宿環境的改變，由於以前大通舖人數多，睡眠容易被其他同仁影響，現在改成少人的獨立寢室，訓練結束後比較能好好休息，在平時課程也更有精神投入訓練。

而談到生活品質改善，李律分享，新營舍的規劃上能看到各級幹部對弟兄的考量和關心，過去因盥洗空間有限常出現等待的情況，訓練結束後往往要花不少時間排隊，如今每2間寢室就設有專屬浴廁，不僅整體衛生條件有了明顯改善，也讓訓練後的休息時間變充裕。

通信兵沈揚上兵則分享，營舍內規劃的健身房與休閒空間，讓他在既有訓練課表之外，還能依照自身體能狀況進行補強訓練，對提升整體體能相當有幫助，同時在新營舍啟用後，能明顯感受到各級幹部對官兵生活環境的重視與用心，幹部透過收集弟兄回饋去調整新的住用空間，讓自己能在良好的休息環境下專注各項訓練與任務。

新建營舍寢室之間設置寬敞明亮的獨立衛浴設備，提供官兵充足盥洗空間。（記者葉軒瑜攝）