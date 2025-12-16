【興安專案】金六結「南屏樓」啟用 打造家的溫馨

記者林睿奕／專題報導

為具體實踐國防部「興安專案」照顧官兵生活的政策指導，陸軍金六結營區新建生活大樓，以「家」的溫馨概念為設計核心，全面提升基礎設施品質，並打破過去新訓單位傳統「大通舖」的刻板印象，新營舍採現代化「10人寢室」編制，並配備獨立衛浴設施，大幅提升個人隱私與生活便利性。

位在宜蘭縣的金六結營區新建生活大樓今年正式落成啟用，該營舍建設位置過去為空軍總部宜蘭附設小學舊址，於民國55年更名為南屏國民小學，以此紀念民國53年深入敵營偵照，不幸殉職的黑貓中隊烈士李南屏。由於新建生活大樓與南屏國民小學具有地緣關係，因此取名為「南屏樓」，並期望前來接受訓練的役男，能夠了解國軍為國家、人民犧牲奉獻的精神，進而激發愛國信念。

其中，該大樓與過往新訓部隊宿舍最大的不同，就是以10人獨立寢室取代過去大通舖的模式，合理規劃住宿空間，使役男生活品質大幅提升，並更換老舊的鋁床，採用具備階梯的木質上下舖床框，讓役男能夠安全上下床舖。兩間寢室之間則設有獨立衛浴，為役男提供充足的盥洗空間，不再需要花時間排隊盥洗，增加可利用的時間，當中更設有健身房，為役男提供不同體能訓練的選擇，增進科學化訓練效能。

此外，考量營區用電安全與穩定性，大樓特別建置獨立備用供電系統，確保在緊急斷電狀況下，仍能維持照明及電熱式鍋爐運作，讓接受入伍訓練的義務役及軍事訓練役官兵，在嚴格的訓練課表後，能享有舒適、無虞的休憩空間。此舉不僅彰顯國軍「以人為本」的建軍思維，更藉由生活品質的具體改善，凝聚部隊向心，進而轉化為堅實的訓練成效。

