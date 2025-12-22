【興安專案】109旅「虎躍樓」落成 優化生活厚植戰力

記者葉軒瑜／桃園報導

陸軍步兵109旅凌雲崗營區「虎躍樓」昨日正式落成啟用，大樓採住辦合一設計，整合生活、行政及訓練空間，並完善健身房等各項生活設施，使官兵在高強度戰備訓練之餘，得以獲得充分休息，全面改善生活環境。

政府推動「興安專案」提升官兵生活品質，改善服役環境，成果均獲官兵高度肯定及認同。步兵109旅凌雲崗營區「虎躍樓」昨日正式啟用，由旅長林上校主持啟用典禮，並邀請桃園市議員張肇良、龍潭區區長鄧昱綵等地方仕紳及建築設計團隊共同出席剪綵，見證國軍新建現代化營舍，改善官兵服役環境成果。

8人房配獨立衛浴 告別大通舖

其中，「虎躍樓」整體設計上，改善過往新訓部隊宿舍配置模式，以8人獨立寢室取代傳統大通舖，重新規劃官兵住宿空間，而寢室內同步汰換老舊鋁製床具，改採木質上下舖床框，並於2間寢室之間設置獨立衛浴，提供充足盥洗空間；樓內另規劃休閒室、健身房等生活設施，使官兵在高強度訓練之餘得以適度調整身心，並利用健身器材強化個人基礎體能與訓練效能。

林旅長感謝所有參與規劃、設計與施工的單位及同仁，在有限時程內以最高標準完成專案施工，讓「虎躍樓」成為官兵未來戮力戰訓的重要後盾。林旅長也強調，部隊在全力投入各項戰備整備及訓練任務之際，國軍亦持續提供完善的生活照顧與支持，讓官兵無後顧之憂全心投入任務。亦期勉官兵持續精實備戰，體現大樓「虎躍山河、勇毅精進」精神，成為支撐部隊遂行作戰任務的重要基礎。

