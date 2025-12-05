【興安專案】333旅龍泉營區落成 優化住用品質

記者孫建屏／屏東報導

國軍「興安專案」又有新成果！陸軍機步333旅昨日舉行「龍泉營區」落成啟用典禮，由陸軍8軍團政戰主任張少將主持，在官兵代表與地方仕紳、工程團隊共同見證下，新穎的營區硬體設施集生活、訓練、維修保養及休閒等功能一應俱全，寢室人性化設計如同大學套房式宿舍，讓官兵可以自行布置成舒適、療癒空間，宛如回到自己的家，深獲參訪來賓的好評。

現代化兵舍 獲來賓好評

國軍為改善部隊設施，提升官兵生活照顧，推動「興安專案」投資新建現代化營舍，龍泉營區為今年最新整建完工，8軍團政戰主任張少將、機步333旅旅長萬少將昨日上午偕同各界貴賓一起為龍泉營區啟用剪綵，並參觀營區綜合大樓、教練場和籃球場等，優質的服役環境獲得一致肯定。

「過去，我們總說戰力來自於訓練，其實，戰力也來自對於官兵的照顧。」張主任指出，龍泉營區新兵舍的落成，不僅使部隊環境邁向現代化，也更符合生活基本需求，是讓官兵可以感受溫暖、熱情、補充能量的地方，以充分準備面對未來各種演訓任務的挑戰。

張主任表示，新兵舍代表新的開始，也是追求另一段卓越旅程的起點，因此，期許333旅砲兵營官兵一同攜手努力，寫下更多屬於333旅的輝煌歷史。

「龍泉營區」歷經2年多的施工，順利於日前完工，環境規劃完善，包含官兵辦公、生活的綜合大樓，以及實施相關軍事、體能訓練的縮短距離教練場、火砲教練場、通信教練場和500公尺障礙場，執行保養修護的二級廠、符合安全規範標準的彈藥庫和各型車輛停車場等。

寢室個性化布置 充滿活力氛圍

原本老舊、擁擠的兵舍，在重新整建後已成為煥然一新的綜合大樓，寢室規劃為1、2、4人等不同套房，房間內部寬敞、採光良好，每人一床一桌一櫃，衛浴設備乾濕分離，並安裝分離式冷氣，室外綠地環繞，走出大樓就有標準的籃球場可使用。大樓內並容納辦公室、會議室、工作管制室與庫房等空間，也有健康管理推廣中心、心輔室、醫務所、健身房、無障礙廁所，生活機能充足。

333旅砲兵營進駐後，部分官兵已將寢室布置成個性化空間，目前仍是拳擊國家級裁判的阮志韓中士，房內擺放露營椅、書桌上除鹿角蕨和書籍外，還有練習拳擊對打使用的手套。至於有的官兵則在房間內擺設收藏的公仔、布偶、樂高玩具、擴香瓶、照片等，十足展現出新世代國軍年輕、充滿活力的氛圍。