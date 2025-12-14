興安福鎮宮新廟落成週年宴 盧秀燕贈匾

台中市長盧秀燕（右五）前往沙鹿興安福鎮宮參拜，祈求福德正神庇佑市政昌隆。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍∕台中報導

台中市沙鹿區興安福鎮宮創建於民國三十年，因緊臨沙鹿、梧棲往來主要幹道旁，車流頻繁影響交通安全且廟地不足，廟方於一０七年決議蓋新廟，新廟於去年十二月落成。十三日晚舉行重建週年圓滿宴，市長盧秀燕前往參拜祈福，並致贈「福德萬民」匾額，感謝廟方長年對地方的貢獻，也祈求福德正神庇佑市政昌隆、市民平安健康。

盧秀燕表示，興安福鎮宮不僅是沙鹿地區重要的信仰中心，更長期投入救濟，在教育方面，推動學生獎助學金、敬老津貼等多項慈善事業，因此她特別代表市府與市民致贈匾額，表示敬意和謝意。

盧秀燕說，參拜時許多信眾說土地公很靈驗，香火鼎盛，求什麼都會成，若要選舉、做生意來拜的都會賺錢，更能保佑地方順利、國泰民安。另外，盧秀燕特別感謝主委郭耀鵬及全體幹部用心護持土地公，信眾出錢出力，新廟才能圓滿落成。

民政局長吳世瑋表示，興安福鎮宮福德正神守護地方逾八十載，信眾絡繹不絕，也是凝聚社區情感與傳承宗教文化的核心基地，感謝郭主委帶領團隊、義工及眾多善心人士積極投入地方事務與公益服務，期盼持續發揚福德正神濟世安民精神。

民政局，興安福鎮宮新廟址座落於原興安福德祠西北側，採單殿式建築，前方設有拜亭，廟宇規模雖不大，但整體格局莊重，屋脊採燕尾式設計，讓外觀更顯秀麗雅緻。嶄新的廟宇空間，不僅提供信眾更安全、舒適且優質的參拜環境，也有助於凝聚地方信仰力量，並祝福香火持續興旺，進一步深化在地文化的傳承與發展。