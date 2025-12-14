興安福鎮宮舉行重建週年圓滿宴

市長盧秀燕前往參拜祈福，並致贈「福德萬民」匾額。

台中市沙鹿區興安福鎮宮（原興安福德祠）創建於民國30年，廟方於107年決議蓋新廟，新廟於去年12月落成。13日晚間舉行重建週年圓滿宴，市長盧秀燕前往參拜祈福，並致贈「福德萬民」匾額，感謝廟方長年對地方的貢獻，也祈求福德正神庇佑市政昌隆、市民平安健康。

盧秀燕市長表示，興安福鎮宮不僅是沙鹿地區重要的信仰中心，提供民眾心靈寄託，更長期投入救濟，哪裡有需要就去救災、救難，在教育方面，推動學生獎助學金、敬老津貼等多項慈善事業，因此她特別代表市府與市民致贈匾額，除了表示敬意和謝意，也祝福興安福鎮宮香火鼎盛。

盧秀燕也說到，參拜時許多信眾說土地公很靈驗，香火鼎盛，求什麼都會成，若要選舉、做生意來拜的都會賺錢，更能保佑地方順利、國泰民安。