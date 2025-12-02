興富發將持續購地 對明年房市沒有「再悲觀」看法

（中央社記者何秀玲台北2日電）興富發副總經理廖昭雄表示，受央行房市信用管制影響，加上部分個案毛利較低，今年前3季營收和獲利較去年同期減少，不過很多個案交屋都落在第4季，今年營運與去年相比希望不會有太大落差；他對明年沒有「再悲觀」看法，仍會鎖定市中心核心區域持續購地。

興富發今天召開法說會。興富發今年前3季營收為新台幣143.7億元，年減41.9%，歸屬於母公司業主獲利為20.1億元，年減34.1%，每股純益為0.95元。

廖昭雄表示，去年9月央行祭出第7波房市信用管制後，房市確實出現很大修正，無論銷售量與看房人潮都明顯減少，民眾態度轉以觀望居多，影響多久尚待觀察；不過今年9月政府放寬新青安貸款，注入活水後，10月房市開始略見回溫。

他指出，興富發今年新屋完工個案總銷金額為608.97億元，第4季將持續辦理交屋，衝刺營運。

至於未來營運策略，因興富發先前法說會曾表示將停止購地，廖昭雄說，隨著政策些微鬆綁，興富發仍會持續關注售地市場，不會停止購地，這也是為了未來5至6年的發展做儲備。未來購地策略將會關注政策發展脈動，深耕基隆、台北、新北、桃園、新竹、台中、台南及高雄等八大城市，掌握城市核心地段的長期成長潛力。

再來則是都更合建，興富發將響應政府都市更新與危老重建政策，參與合建案開發，強化土地整合與區域再造能力；另外是以「商辦與住宅」雙軌布局，北部聚焦精華地段與高端市場，中南部掌握區域建設與人口紅利，形成多元產品線；最後是導入新式住宅設備，如導入整體衛浴、節能設備、智慧家居等新技術，強化產品競爭力，以提高成交量。（編輯：楊凱翔）1141202