興寮里特色候車亭 啟用

▲基隆在地企業設計特色浴室不銹鋼候車亭，提升市民通勤過程的舒適感受。（記者鄭紫薇翻攝）

市政府昨（15）日下午於安樂區興寮里舉辦候車亭正式啟用儀式，副市長邱佩琳表示，基隆氣候較為潮溼、多雨，對戶外公共設施的耐用度是一大考驗，因此這座候車亭特別採用不銹鋼等耐用材質作為主結構，延長設施使用年限。

由毅太企業（一太e衛浴）捐贈並認養的全新候車亭，由企業主動投入經費與設計，結合品牌在整體浴室領域的專業與地方需求，打造一座兼具機能、安全與美感的候車空間，展現在地企業回饋家鄉的用心與形象。

副市長邱佩琳表示，一太e衛浴也將整體浴室的核心精神「舒適、潔淨、安全、明亮」融入候車亭設計之中，讓民眾在等車時，能享有穩固遮蔽、明亮光源與清爽環境，提升通勤過程的舒適感受。

董事長洪團樟表示，毅太企業於基隆在地發展近50年，明年中即將啟用第三個廠房。此次設計的特色候車亭除了就位於新廠房外，更希望透過候車亭的意象讓大家更認識在地企業。

洪團樟接著介紹，造型設計以「浴室是每個人生活中放鬆的角落」為靈感發想，將日常的沐浴情境帶入街道空間。結合基隆多雨的雨都形象，期待讓候車的民眾可以感受的一份來自在地企業的關懷，為市民在回家的路上留一盞燈。

邱佩琳副市長肯定並代表市府感謝毅太企業（一太e衛浴）以實際行動投入公共建設，透過捐贈並認養候車亭的方式回饋地方，不僅提供民眾更舒適友善的候車環境，也為基隆打造公私協力的良好典範。未來也期盼有更多在地企業與團體共同響應，一起為城市角落增添更多兼具功能與溫度的公共空間。