興建中大樓26樓火警 高市工務局勒令停工裁罰9萬元

高雄市鼓山區一棟興建中的住宅大樓今天凌晨發生火警，高雄市工務局初步研判，疑似施工現場沒有妥善落實火源管理，遺留火種而釀禍。（圖：高市府工務局提供）

高雄市鼓山區華榮路一棟興建中的住宅大樓今天（23日）凌晨突然失火，起火位置在26樓，消防局還在調查起火原因，但，市府工務局初步研判，疑似是施工現場沒有妥善落實火源管理，遺留火種導致建築材料悶燒，進而引發板模及雜物燃燒。

市府工務局表示，經派員會同高雄市土木技師到現場勘查，施工場所沒有設置足以維護安全及預防火災的相關設備或管理措施，違反《建築法》第63條，將對承造人處以新台幣9萬元罰鍰，並勒令停工。

工務局說，為了確保建築結構安全，已同步要求該建築工地後續必須委託第三方公正單位辦理結構安全鑑定，確認樓板結構強度沒有受到火災影響、相關鑑定及改善作業完成以及檢查合格之前，不得申請復工。

工務局表示，為避免再發生類似事件，工務局已經針對高雄市的高樓建築工地，啟動跨局處聯合稽查機制，重點檢視工地防火管理、防滑安全措施、施工動線安全、可燃物堆置情形以及整體公共安全管理落實的狀況。（溫蘭魁報導）