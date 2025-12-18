興建智能醫療大樓 屏基推鯨魚撲滿號招募資

屏基推出鯨魚撲滿，為新大樓募款。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東基督教醫院興建「智能醫療大樓」，需自籌10億元，院方因此推出鯨魚造型吉祥物撲滿「歐拉」與「伊拉」，號召社會大眾透過日常存錢的溫柔行動，一起為屏東醫療未來累積希望，每隻撲滿義賣價500元，屏基也呼籲民眾餵飽鯨魚後，帶著撲滿回屏基，以實際支持屏東邁向新里程。

屏基榮譽院長陳永興指出，鯨魚在北歐文化中象徵力量、智慧、溫柔與守護，屏東基督教醫院源於一群外國宣教士醫護人員，他們帶著跨越山海的愛與信念，在醫療資源匱乏的年代來到屏東，將一生奉獻給這片土地，這份深厚而堅定的愛，如同鯨魚般靜默卻強大，長年守護著無數家庭的健康與希望。

此次推出的兩款吉祥物，「歐拉」(Olav)取自屏基創辦人之一畢嘉士醫師的挪威名字；「伊拉」(Ira)則源自原住民語彙「伊啦嗚」，兩隻鯨魚象徵國際宣教精神與在地力量的相遇，也見證屏基一路走來與地方共生共好的歷程。

屏基院長吳榮州表示，智能醫療大樓的興建，肩負著提升急重症照護、導入智慧醫療科技、打造更安全友善就醫環境，透過吉祥物撲滿義賣，希望讓募款不再遙遠，而是成為每個人生活中可參與、可累積的溫柔行動，最終匯聚成守護生命的力量。

吉祥物撲滿「歐拉」與「伊拉」，相當可愛。(記者葉永騫攝)

