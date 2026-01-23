興建金廈大橋？ 邱垂正：此時此刻不適合、也不考慮

陸委會主委邱垂正說，針對興建金廈大橋的議題，此時此刻不適合、也不考慮這項議題。(記者吳正庭攝)

〔記者吳正庭／金門報導〕陸委會主委邱垂正今天在金門表示，針對興建金廈大橋的議題，此時此刻不適合、也不考慮這項議題。

邱垂正前往國立金門大學主持小三通25週年座談會時，針對會中有人提及興建金廈大橋議題，接受媒體詢問作出以上答覆。

邱垂正說，興建「金廈大橋」不是中共單方面的意見，也不是地方政府能夠決定，因為涉及到複雜敏感的國安考慮，必須要充分的評估及完整的研究後才能定案。

他說，截至目前為止，基於整體國際包括亞太地緣政治的形式及國家安全的整體思考，現階段不考慮金廈門大橋這個議題，也沒有興建的計劃；目前兩岸情勢根本就不適合這個議題，中共正對台灣複合性的施壓、軍機艦擾台、外交打壓、經濟脅迫、社會滲透及一連串的法律戰、認知作戰、灰色地帶侵擾，對台灣的極限施壓，步步進逼，此時此刻對於興建金廈大橋這個議題是非常不適合的。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

金門小三通25週年未來展望座談 邱垂正：「韌性治理」最佳寫照

美參眾院到AIT近日連出6招 張育萌：黃國昌絕對得罪美國了！

中國又要崩潰了！美軍最關鍵軍火商在台設彈藥場 超猛地位曝光

尋找中獎人！9-10月千萬發票2張未領 消費地點看這裡

