興櫃股王鴻勁公開申購逾20萬筆 凍結近三千億資金! 抽中賺百萬 中籤率約1.65%

興櫃股王鴻勁公開申購逾20萬筆 凍結近三千億資金!



興櫃股王鴻勁將於 11 月 27 日掛牌上市，承銷價每股 1495 元，挑戰台股史上最高IPO價，公開申購於 11 月 17 日至 19 日受理，申購件數突破20萬筆，估計凍結資金近3000 億元，中籤率估約 1.65%。鴻勁預計11 月 27 日掛牌上市，對照今天興櫃成交報價約2,595元，與承銷價價差達1100元，亦即抽中 1 張可望獲利約110萬元。

鴻勁公開申購承銷數量3299張，11月17日至19日公開申購件數超過20萬筆，明天(11/21)抽籤。

鴻勁精密去年10月31日以每股559元登錄興櫃，該公司專注於後段測試分選機（Handler）與溫度控制系統的研發與製造，這些設備廣泛應用於AI/HPC、車用、5G/IoT、消費性電子以及記憶體晶片等領域，在全球AI需求爆發下，隨著CoWos產能需求攀升，營運動能廣被看好。

鴻勁全球客群遍及美國、中國、台灣及東南亞，AI ASIC 與 GPU 相關訂單占比高達 69%。在基本面方面，鴻勁受惠 AI 特殊應用晶片（ASIC）需求強勁，今年前 10 月營收達 239.16 億元，年增 127%，近兩季接單已滿。

鴻勁目前全球裝機量逾 2.5 萬台，季度出機量逾 550 台。因應需求快速攀升，鴻勁啟動第四廠擴建計畫，預計 2025 年底動工、2028 年啟用，未來總產能將提升約 40%，季出機量上看 750 台，支撐 AI/HPC 市場長期成長動能。

