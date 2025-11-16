興櫃股王鴻勁轉上市明開放申購！抽到1張賺75萬 11/27掛牌

【記者呂承哲／台北報導】興櫃股王鴻勁精密（7769）配合上市前公開承銷，對外競價拍賣13,198張，競拍底價1,196元，最高投標張數1,649張，暫定承銷價1,495元。競拍時間為11月12日至14日，11月18日開標；11月17日至19日辦理公開申購，11月21日抽籤，預計11月27日掛牌。若根據週五收盤價2,250元計算，抽中一張可賺75.5萬元，且上市後將直接晉升千金股行列。

鴻勁受惠 AI、高效能運算（HPC）與車用晶片需求強勁，營收獲利連年成長。2024 年營收 139.92 億元，今年前 9 月即達 209.95 億元，EPS 也從 2024 年的 32.95 元攀升至 2025 年 Q3 的 53.54 元，成長動能明顯。公司產品組合持續朝高毛利設備轉型，並隨美系客戶出貨快速增加、成功切入全球 AI 供應鏈核心，加速擴產與海外布局。

廣告 廣告

鴻勁今年前9月半導體測試與相關設備營收占比達 79.59%，治具及模組占 17.67%，高附加價值產品成為推升毛利的主要來源。受高階設備出貨帶動，毛利率自 113 年的 55.03% 升至今年前三季的 58.40%。

公司持續深化主動溫控及高功耗測試技術，推出 4,000W 以上液冷系統（ATC5.5）及多區域獨立溫控方案，可模擬 -70°C 至 175°C 的極端環境，符合 AI、HPC 與車用晶片在高功耗情境下的測試需求，同時整合水冷、氣冷與冷媒技術，提升產品競爭力。

全球市場方面，鴻勁今年前 9 月美洲市場營收占比達 43.83%，超越亞洲與台灣，成為最大市場。AI 與 HPC 新產品導入（NPI）專案主要集中於美國與歐洲，客戶群快速擴張；矽光子測試與 SLT 分選機相關開發案也同步推進至新加坡、台灣、以色列等地，布局逐步擴大。

目前鴻勁已在台灣、美國與中國蘇州設立營運據點，並於 2025 年第三季成立德國子公司，強化全球供應鏈與售後服務。公司後續將以海外子公司與在地化服務為主要推進力，以支援國際客戶快速導入時程。隨著高功耗晶片與 AI 伺服器市場持續放大，鴻勁憑藉主動溫控技術、高併測能力與全球布局，營運將維持強勁動能，並持續強化其在半導體測試設備市場的領先地位。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家爆料｜新竹沒法治？議員詐領助理費遭判刑解職 女兒厚臉皮幫父審查預算

中石化停產頭份廠CPL二線 年產能再降至20萬噸

「台灣有事」出動自衛隊？中國怒召日本大使 美國務院說話了

