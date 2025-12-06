興濟宮連11年獲宗教公益獎

北區區長潘寶淑前往興濟宮頒贈內政部績優宗教團體獎的紅榜，由董事長林淑華代表接受。

（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

「內部政一一四年績優宗教團體宗教公益獎」將於十二月十一日在安南區鹿耳門天后宮舉行，今年北區共有臺疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮、美好基督教會以及鎮轅境頂土地等三家獲獎，其中興濟宮今年是十一連霸，是這項比賽的常勝軍。今年連北區公所也獲得「宗教業務績優獎」全市第一名。

績優宗教團體分市級和內政部的全國級，要拿下內政部獎的門檻更高，甚至財務還要公開，令很大廟「卻步」的主因。無論如何，每年仍有很多宮廟視此獎為標竿，也代表宮廟公益獎的最高榮譽。

今年北區獲內政部獎的有三家，其中頂土地是首次入選；興濟宮連今年已十一連霸，唯一非道教卻得獎連連的美好教會邁向八連霸。昨天北區區長潘寶淑分別前往三個獲獎宮廟加上最近入選宮廟博物館殊榮的鄭仔寮福安宮貼紅榜。

內政部宗教公益獎十一連霸的興濟宮董事長林淑華表示，亭宮針對教文化、慈善救濟、社會福利三大項可洋洋灑灑列出二十條優良事績，其中響應環保、減少金紙焚燒和使用環保瓦斯砲車，加上每年與成大中文系合辦國際性的學術研討會、每年春秋兩季發放清寒優秀學子獎學金等，都是獲獎主因。

台南市美好基督教會優績公益事績包括社會服務、老人、青少年、兒童、婦女、中年與壯年福利都不遺餘力、全力推動，在道教宮廟林立的北區獨樹一幟，每年皆獲內政部青睞，今年邁向八連霸，主任牧師林明宏表示，這是整體教會努力的成果，更是神的國度及神本身的榮耀。

多年來北區內政部獎都是道教和基督教各一家入選，今年增加頂土地廟，首度變成道教以二比一領先基督教，事實上，道教宮廟在公益這一塊一向領先群倫，每年捐出去的公益善款都極可觀，以開基玉皇宮為例，今年一年捐做公益的善款已達四千萬元，仍低調自持，不以得獎為主要目標。