興濟宮頒大專清寒優秀獎學金

大觀音亭暨祀典興濟宮舉行一一三年第二學期清寒獎學金頒獎典禮，五十位受獎學生與亭宮理事合影。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

財團法人台南市台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮十一月二十三日舉行「一一三學年度第二學期清寒優秀子弟獎學金」頒獎典禮，來自全國多所大專院校五十位受獎學生齊聚，見證這場以「肯定今日努力、傳承明日希望」為精神核心的教育盛事。

大觀音亭暨祀典興濟宮長年秉持「取諸社會、用諸社會」的理念，自民國一百年起持續推動清寒獎助計畫，十四年陪伴無數清寒學子度過求學路上的難關。

府城觀興文化藝術基金會會長吳福明親頒獎學金給獲獎學生。（記者陳俊文攝）

出席昨天頒獎典禮的亭宮與基金會長官均勉勵受獎學生：今日的獎狀，是肯定你們的努力；未來的成就，將由你們把這份力量傳承給下一個需要幫助的人。也就是美國廣播電視名人歐普拉所言：當你有所獲時，要知所感恩；當你要有所得時，要懂得給予。

觀興文化藝術基金會會長吳福明期許這份獎助能在學生心中種下「善念與幸福的種子」，讓它在未來生長、發芽，成為推動社會更美好的力量；也希望大家可以珍惜台灣現在這個良好的環境，存一個善念，保持真誠，在有能力幫助他人時，能盡一己之力，未來能回饋給社會與國家。

出身教育界的亭宮理事廖光得以「窮不可怕，奢侈會缺少更多，貪婪會失去所有」勉勵大家把握每一段學習歷程，持續投資自己，心存感激，就是幸福的來源。

另一理事許忠欽重申獎學金理念，社會資源或許有限，但努力永遠會被看見；今天的受獎，是努力被肯定的證明；未來盼望同學們能成為「授獎」的一方，把愛傳遞出去。

受獎學生也分享自身故事。中興大學莊姓同學首次獲獎，表示會懷抱感恩之心，持續努力。南台科大郭姓同學感謝亭宮給予的支持，未來會持續以行動證明自己的價值；中正大學盧姓同學從此次獲獎了解社會有一股強大的力量給予追求夢想的人一份底氣，並以「清寒不是阻礙，而是驅使我們更堅強的力量」與大家共勉。

大觀音亭暨祀典興濟宮未來將持續推動獎學金與文化教育活動，以宗教慈善深化社會關懷，讓每一位努力向上的青年都能獲得更寬廣的舞台。