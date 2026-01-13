興華中學董事長交接 王崇旭交棒劉文仕

嘉義市興華高級中學舉行第17、18任董事長交接典禮，前董事長王崇旭(左)交棒給新任董事長劉文仕(右)／興華中學提供





嘉義市興華高級中學今(13)日舉行第17、18任董事長交接典禮，前董事長王崇旭因公務繁忙，在協助學校解除專輔、完成階段性任務後，交棒給新任董事長劉文仕，王崇旭除對劉董事長寄予厚望外，也相信未來在其帶領下，定能持續推動人才培育，積極拓展外部合作，開創更燦爛的未來。

興華中學指出，王崇旭前董事長具企業管理博士學位，現任中正大學兼任副教授及凱衛資訊董事長，任內全力投入校務治理，成功協助學校解除專輔，強化制度運作，並積極促進台日學術與文化交流，為興華奠定穩健發展基礎。王前董事長同時連結產學資源，拓展學校外部合作，展現其對教育的長遠眼光與深厚責任感，但因公務繁忙、長期往返台日之間，在完成階段性任務後決定交棒。

新任董事長劉文仕先生具法學博士及藝術學碩士跨域背景，歷任中央及地方多項重要公職，行政經驗豐富、績效卓著，並長期投入高等教育與學術研究，著作深具影響力。

興華中學表示，劉董事長重視教育本質與社會責任，退休後仍積極投入公益與偏鄉教育，在未上任即多方奔走聯繫，為學校爭取軟硬體資源，包含向台灣偏鄉兒童教育基金會創會董事長龔書都，爭取以個人名義捐助課後輔導經費每年約20萬元；延聘中正大學前副校長、實踐大學法學院院長郝鳳鳴教授擔任學校常務董事；媒合山富國際旅行社王富民總經理，將畢生收藏幾百部民航模型機，捐贈給興華，並設立「翱翔寰宇特展室」，啟發同學的國際視野。

劉董事長也將建立產學合作，由山富旅行社提供學生暑假見習；將與日本亞細亞航空公司簽訂備忘錄，設日亞航教室，由該公司空姐、空少每學期蒞校指導美姿、美儀及面談應試技巧；媒合彥璟貿易公司王婷董事長贈送觀光事業科美日暢銷的寵物美容機，提供先進的寵物美容教學技術。

劉文仕表示，未來會和大家攜手合作，結合社會各項有利的資源，在王崇旭董事長所建立的良好基礎上，用最穩健的節奏，延續本校的優良傳統，同時推動必要的創新。讓本校成為一所具有鑑別度、具有格局與特色，讓「師生滿懷光榮感、家長充分信任感」的優質學校。

