興趣是「被日本妹子踩」！外國大叔喘氣喊幸福 全場傻眼：太M了

興趣可以冷門，但不能邪門。日本綜藝節目《從星期一夜貓開始》近日播出的單元邀請街頭路人寫下屬於自己的「今年漢字」，其中一名外國大叔受訪時選擇「幸」字，但定睛一看畫面，大叔竟躺在路中央被日本女子「用腳踩」，畫面相當奇特。

一名熱愛日本的外國大叔「踏まれルーちゃん」有著獨特的癖好，就是喜歡被女生踩。近日「踏まれルーちゃん」接受日本綜藝節目《從星期一夜貓開始》採訪，詢問他最能代表今年的漢字是什麼？他的答案是「幸」字。

不過，從節目畫面可以看見，「踏まれルーちゃん」回答時正好躺著被日本女生用腳踩，看上去相當「幸福」，他也說，現在這個狀況太幸福了，就跟天國一樣。

「踏まれルーちゃん」接受採訪的畫面在X瘋傳，引發網友熱議，不少人傻眼直呼，「我完全不明白」、「不只男人喜歡被踩，連願意踩人的日本女孩也相當勇敢，也許是因為我們身處東京吧」、「你想做什麼就做什麼，但別在公共場合做」、「真的太M了」。

事實上，「踏まれルーちゃん」早在日本有著一定的知名度，他時常在X分享被踩的照片，他在X的個人簡介中寫道「最喜歡日本」，也很喜歡被女生踩踏。他坦言，「特別是日本女生用腳欺負我的時候，那種心跳加速的感覺讓我知道自己『正活著』」，並強調最喜歡的款式是厚底鞋，且都會徵詢對方意願，同意後才會把照片放上社群。



