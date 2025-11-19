興達電廠愛心到家！洪貴忠廠長率隊送白米 力挺永安長者營養午餐不中斷

▲興達電廠愛心到家！洪廠長率隊送白米，力挺永安長者營養午餐不中斷。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】台灣電力公司興達發電廠秉持「在地共榮、敦親睦鄰」的精神，持續深耕地方社區。日前，興達電廠洪貴忠廠長親自率領志工服務隊及公關課同仁，前往廠區周邊的永安區鹽田社區、新港社區及烏林投社區，辦理「老人營養午餐致贈白米」愛心活動，為社區長者的餐食補給盡一份心力。

本次活動由洪貴忠廠長親自帶隊，志工們將滿載愛心的優質白米分批送達三個社區，致贈給長期為長者提供營養午餐服務的供餐據點。

興達電廠洪貴忠廠長表示：「興達電廠不僅是發電的中心，更是社區的一份子。我們深知許多社區長者仰賴營養午餐獲得均衡的飲食，因此希望藉由這次致贈白米的活動，能減輕社區辦理營養午餐的成本壓力，讓長輩們能持續享用到美味又健康的餐食。」

洪廠長進一步強調，關懷弱勢及在地回饋是興達電廠不變的承諾。未來電廠將持續透過各種形式的公益活動，與永安區及鄰近社區保持緊密的互動與合作，共同打造一個更溫馨、更友善的社區環境。

永安區鹽田里柯男烈里長、新港里何應成里長及三個社區的理事長對於興達電廠的善舉表達由衷的感謝。他們指出，電廠長期的支持是社區老人服務能夠持續運作的重要支柱，這批白米將大大幫助社區廚房的運作，讓長輩們吃得更安心、更健康。

興達電廠志工服務隊同仁亦在現場與社區長輩親切互動，關心他們的近況，展現出台電員工對地方的真摯情誼。

興達電廠未來仍將秉持回饋鄉里的初衷，結合自身資源與人力，持續投入更多社區公益服務，從教育、環保到弱勢關懷，與在地居民共同攜手，實現永續發展的目標。（圖╱台電興達發電廠提供）