興達電廠攜手慈濟 百人挽袖捐髓建檔傳遞生命希望

興達發電廠同心園地，攜手慈濟挽袖參與造血幹細胞建檔。（記者陸瓊娟攝）

記者陸瓊娟／高雄報導

為了延續生命的希望，傳遞助人的正能量，台電興達發電廠「同心園地」於 20日下午舉辦「造血幹細胞捐贈驗血建檔」，廠方邀請符合資格的同仁與承攬商踴躍參與，為血液疾病患者點燃重生的契機，最終參加驗血建檔的共有100人。興達電廠洪貴忠廠長表示，造血幹細胞捐贈不僅是醫療上的救助，更是一種極具價值的「正能量」傳遞。

興達發電廠洪貴忠廠長在慈濟骨髓幹細胞中心「豐生髓起・髄緣善恩」的相見歡活動中，親身參與了該場活動並見證了受贈者與捐贈者相遇的感人時刻，深受震撼與感動。他在主管座談會中特別分享了這份感悟，認為這樣助人且充滿意義的活動，值得在興達發電廠內擴大推廣。因而獲得了廠內社團「同心園地」園丁們的熱烈共鳴，遂決定將推動骨髓捐贈驗血建檔列為重要任務，期盼集結眾人之力，助人一臂之力。

廣告 廣告

興達發電廠將對環境與社區的「大愛」，進一步昇華至對「生命」的關懷。（記者陸瓊娟攝）

興達發電廠長期以來不只是穩定供電的基石，更是地方的好鄰居。電廠多年來致力於永安濕地生態保育，成功將廢棄鹽田轉化為黑面琵鷺等珍稀鳥類的棲息天堂，獲得環境教育設施場所認證；每年更持續發放獎助學金，嘉惠高雄永安、茄萣地區的學子，鼓勵在地青年學業精進；此外，電廠也定期發起淨灘活動，號召員工守護美麗海岸線。

此次舉辦造血幹細胞建檔活動，正是興達發電廠將這份對環境與社區的「大愛」，進一步昇華至對「生命」的關懷。從守護土地、培育人才，到如今挺身而出搶救生命，展現了台電人溫暖且堅定的社會責任感。慈濟骨髓幹細胞中心指出，配對成功的機率極低，因此每一份建檔資料，都可能成為某位病患活下去的唯一希望。