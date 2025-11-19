興達電廠送白米到社區廚房 用行動守護永安長輩營養午餐

台電興達發電廠持續以具體行動深耕地方、關懷社區。日前，由廠長洪貴忠率領志工服務隊與公關課同仁，前往永安區鹽田、新港與烏林投等三個社區，舉辦「老人營養午餐致贈白米」活動，為在地長輩的每日餐食補給注入暖心支持。

↑圖說：台電興達發電廠由廠長率領志工服務隊及公關課同仁，前往廠區周邊的社區，為老人營養午餐致贈白米。（圖片來源：台電興達電廠提供）

活動當天，志工們分批將白米送往各供餐據點，協助長期提供長者營養午餐的社區廚房補充物資。洪貴忠表示，興達電廠不只是電力供應的核心，更是社區的一份子，深知許多長者依靠營養午餐維持均衡飲食，因此希望藉此減輕社區在辦理營養午餐上的成本壓力，讓長輩們持續享用健康、美味的餐食。

他指出，照顧弱勢與回饋地方一直是電廠的重要使命，未來也會持續透過多元公益活動，深化與永安及周邊社區的合作，攜手打造更友善的生活環境。

↑圖說：里長指出，電廠長期的支持是社區老人服務能夠持續運作的重要支柱，這批白米將大大幫助社區廚房的運作，讓長輩們吃得更安心、更健康。（圖片來源：台電興達電廠提供）

鹽田里柯男烈里長、新港里何應成里長以及社區理事長們皆對興達電廠長期支持表達感謝，強調這批白米將大幅提升營養午餐供應的穩定性，讓長輩們吃得更加安心。

志工服務隊也在現場與長者親切寒暄，展現台電員工對在地居民的真誠情感。興達電廠表示，未來將持續結合資源與專業投入公益，從教育到環保、從社福到弱勢扶助，持續與社區並肩前行，落實永續發展的承諾。

