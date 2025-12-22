興采斥資23億元智慧新廠量產 年產能將從1800萬碼倍增至3600萬

興采實業於本月15日召開線上法人說明會，就今年第三季營運成果及新廠營運進展，向投資人說明整體產能布局與發展方向；興采斥資約23億元打造的觀音高端精密染整廠已正式進入量產階段，目前年產能約1800萬碼，預計隨稼動率全面提升，初期總年產能將倍增至3600萬碼 ，並持續擴充至4800萬碼。

↑圖說：興采集團斥資23億元打造智慧染整新廠，產能上看3600萬碼，並持續擴增。（圖片來源：翻攝自興采官網）

興采強調，智慧製造與綠色生產雙軌並進是集團的營運策略，位於桃園觀音工業區的新廠占地達1.2萬坪，是興采邁向工業4.0的重要里程碑。該廠全面整合 MES製造執行系統與AI建模系統，透過精準配方預測提升染色效率；廠內積極落實綠色供應鏈，引進熱能與水資源回收技術，有效降低碳排放與能耗，致力打造紡織業的智慧染整示範工廠。

興采集團子公司聚紡公司將核心技術的研發留在台灣，目前斥資23億元於桃園市觀音工業區投資高精密環保染整二廠，建置高階精密染整生產線，導入工業4.0之物聯網、自動化、大數據管理及智慧化等概念，引進綠色環保生產技術及設備，並規劃擴大現有太陽能電廠規模，持續深耕及根留台灣，更善盡企業社會責任，朝聯合國永續發展(SDGs)17項目標邁進。

興采也持續展現強大的研發能量，提升專利技術，引領永續產品布局。其核心專利技術STORMFLEECE®已正式獲得美國專利核准。此外，針對紡織品循環再生開發的RePUra™技術，更榮獲R&D100全球創新大獎，實現「布到布」的永續循環。

↑圖說：興采總部2006年建立於新北產業園區，並成立興采前瞻研發中心，以開發創新的環保機能性紡織品為核心。（圖片來源：翻攝自興采官網）

展望未來，興采實業將持續強化製程整合與材料技術能力，深化高質化與永續產品布局，穩健推動中長期營運成長動能。

