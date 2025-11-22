興采RePUra技術獲R&D 100大獎 突破複合機能布料「不可回收」難題
CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導
被譽為「創新界的奧斯卡」的全球百大科技研發獎（R&D 100Adeards），年度頒獎典禮20日在美國亞利桑那州盛大舉行，由興采集團與工研院共同合作研發的「回收纖物再製低碳循環防水透濕膜（Circu-Texfilm）」專利技術脫穎而出，成功入選全球百大研發創新，展現台灣在材料與環保技術領域無可取代的研發能量。
本次獲獎Circu-Texfilm技術進一步結合興采集團在精密染整與塗佈應用的核心能力，可應用於開發全新的循環再生薄膜技術RePUra，為複合紡織品難以回收的產業痛點帶來突破性的解方。這項榮譽不僅象徵台灣在循環材料創新上獲得國際肯定，也彰顯興采在永續紡織品及專利技術應用領域上不斷深耕研發的展現。興采實業董事長陳國欽表示：「RePUra 是台灣材料科技的重要里程碑，我們以創新方法解決困擾全球多年的回收難題，讓複合功能性紡織品真正具備循環性。」
興采集團指出，興采RePUra技術開啟真正的「循環再生」可能。RePUra採用先進的化學解聚與再聚製程，能直接將混合廢棄紡織品，轉化為具有優異防水、透濕、低碳、無氟特性的聚氨酯薄膜。這項創新無需額外拆解或脫色，大幅簡化了傳統回收步驟，顯著提升了資源再利用率。此回收薄膜不僅能依需求調整配方，滿足不同規格機能布料的性能要求，更建立起完整的 Textile-to-Textile（紡織品到紡織品） 同級循環模式，為終止複合布料被焚化或掩埋的命運，提供了最關鍵的永續解方。
興采集團指出，興采擁有從膜材開發、複合加工、染整到成衣的完整垂直整合能力，該技術結合興采集團精密染色塗層應用，可開發出最新的永續回收技術「RePUra
」薄膜，為世界上第一個針對複雜複合紡織品（如富含 PU、聚酯纖維、彈性纖維的複合廢料）提供「從廢棄紡織到紡織品」回收解決方案的專利技術。
興采集團表示，此次登上百大創新榜單，是對台灣推動循環經濟與材料創新的肯定，也將激勵團隊持續在材料研發與環境永續上不斷精進，為產業創造更多價值。興采將持續深化國際合作，發揮台灣研發實力與全球影響力，實現循環經濟的新篇章。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片
