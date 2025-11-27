興隆街架設防石落網 明年通車

暖暖區興隆街十一月七日發生邊坡土石坍塌封閉搶修，工務處將將在路側設置鋼柵欄並架設被動式防落石網，預計明年一月上旬有條件開放通車。（工務處提供）

記者楊耀華∕基隆報導

基隆市暖暖區興隆街十一月七日發生邊坡土石坍塌封閉搶修，工務處兩度會同專業技師實地勘查後，認為該處邊坡陡峭且陸續仍有石塊掉落，對於民眾通行有相當程度安全疑慮，因此將在路側架設被動式防落石網，預計明年一月上旬有條件開放通車。

暖暖區興隆街十一月七日道路邊坡發生土石坍塌，工務處緊急調集相關機具人員清除九十立方公尺落石，並克服陡峭的地勢盡力清除可能再滾落的浮石，後續針對邊坡持續觀察仍陸續有塊石掉落情形，最大尺寸達直徑九十公分之譜，為精確掌握邊坡最新狀況，工務處兩度會同專業技師及工程人員，透過起重機吊掛人員進行岩體與節理的近距離觀察，由於該處邊坡陡峭，土塊石飛濺、彈跳方向與範圍難以預測，對民眾通行造成相當程度的安全疑慮。

工務處土木工程科長張佑竹表示，考量用路人生命財產安全，工務處立即啟動後續復建程序，將利用道路側狹長的公有土地設置約五十公尺、高約十二公尺型鋼柵欄，架設被動式防落石網，除可有效攔阻邊坡落石外，也可避免枯木或樹枝掉落砸傷道路通行人車，築起通行安全的防護罩，預估施工期程約一個月，希望能趕在一月上旬通車，開放單線雙向通行。

後續邊坡上方仍需持續進行整治作業，工務處將視現場狀況進行滾動式調整管制作業，相關訊息將即時對外公告，請用路民眾隨時留意並配合現場交通管制人員指揮。