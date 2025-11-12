舉例「鄭麗文拜共諜、中共抓沈伯洋」2盤菜 卓榮泰嗆韓國瑜：都要沈默吞忍？

行政院長卓榮泰今下午至蘇澳油庫視察，受訪時反嗆韓國瑜，「對於鄭麗文拜共諜、中共抓沈伯洋兩件事至今都要沈默吞忍？」。（圖／行政院提供）

民進黨立委沈伯洋遭中國立案偵查，總統賴清德昨喊話立法院長韓國瑜應聲援，韓以維護台灣安全有4隻腳為喻，呼籲賴撤回中國境外敵對勢力。行政院長卓榮泰今天（12日）赴宜蘭蘇澳勘災，他以韓國瑜「桌子4隻腳之說」延伸暗諷，「桌上兩盤菜，一盤是國民黨主席參加共諜活動，另一盤是中國追捕沈伯洋，難道身國國會議長的韓國瑜都要沈默吞下去？」

中國嗆全球追捕沈伯洋，賴清德昨喊話韓國瑜應聲援，韓國瑜今天表示，維護台灣安全有4隻腳，分別是保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係、維護兩岸關係，賴清德如今除了美台關係外，其他3隻腳都打斷了，賴清德若真的要幫沈伯洋，應考慮如何維護這4隻腳，這才是上游源頭的問題。

卓榮泰今天下午因鳳凰颱風災情至蘇澳油庫一號橋視察。針對韓國瑜的說法，卓榮泰受訪指出，韓國瑜說一個桌子有4條腿，代表不同的意義，他要跟韓講，這個桌子上面有兩盤菜，一盤是國民黨主席鄭麗文去參加祭拜共諜的活動，此共諜當時要消滅國民黨和中華民國，影響很大，且呼應中國現在要學習吳石精神的統戰號召。但此事至今，身為國會議長而有國民黨黨籍的韓國瑜迄今沉默不語。

卓榮泰提到，桌上還有另外一盤菜，就是中國發動全球追捕沈伯洋，不僅違反自由、民主、人權，更是對大家在人身安全的威脅。

他強調，政府有責任保護國人，國會也有責任保護國會議員；身為國會議長的韓國瑜迄今沉默不語。難道這兩盤菜韓國瑜都要沉默地容忍、沉默地吞下去？呼籲韓國瑜應該給國人一個明確的說法。



