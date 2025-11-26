舉債軍購 學者質疑掏空國庫
總統賴清德26日宣布8年1.25兆的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」，預計自2026年起執行至2033年止。學者批，以台灣目前的財政狀況，1.25兆元特別預算絕對是100％靠舉債，所產生的經濟效益卻不在台灣，是「寧予友邦，不予家奴」的掏空國庫行為。
行政院主計總處、財政部昨日對於未來中央總預算如何編列均未做回應。
國防部長立雄26日說明，軍購預算包括「精準火砲」等7大方向，涵蓋建構重層防衛體系，打造台灣之盾等3大目標，目標建立可以應對當面威脅的現代化國軍，預估可創造超過4000億元產值及9萬人以上的工作機會。
台北商業大學財稅系教授黃耀輝細數，明年度預算起碼有四大「特別預算」花在國防上，包含蔡英文所留下來的《新式戰機採購》、《海空戰力提升計畫採購》、以及日前通過的《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性》和這次將匡列1.25兆元的特別預算，金額相當可觀。
黃耀輝認為，賴政府若編列特別預算1.25兆元，並全數舉債，台灣的GDP規模能否負荷？恐排擠其他社會資源，現在已經沒有幾個國家的國防預算占GDP這麼高比率，未來若拉高到5％，簡直是窮兵黷武。
政大金融系教授殷乃平指出，有些人對兩岸關係沒有安全感而「下藥」，但是治病的方式有很多種，盡量不要槍口互對，在有其他方式可以選擇時，增加國防預算、軍購競賽是最後的一條路。
黃耀輝認為，立院版《財劃法》將財源、資源下放給地方，地方可用來招商引資、創造新商機，經濟成長是留在台灣；但賴政府舉債1.25兆元是向外國購買武器、資金流向海外，錢不是花在人民身上，對台灣經濟毫無幫助，會讓民眾產生政府「寧予外邦、不予家奴」的質疑、形同掏空國庫。
