舉北市打詐成效六都第一 陳冠安斥綠老批蔣萬安搞錯重點

「打詐」已是全民共識。（示意圖／黃耀徵攝）

前國民黨青年團長陳冠安今（12）日表示，近期台北市長蔣萬安批評中央執政當局假借打詐名義操弄意識形態，卻反倒被民進黨台北市議員何孟樺不當連結說在替詐騙集團開脫，感嘆執政黨成員對詐騙「裝睡」卻老繞著蔣萬安談意識形態，根本「搞錯重點」。

「小紅書」應用程式在台火紅，不少年輕人從穿搭風尚到飲食指南都仰仗小紅書指點，但近期關於小紅書涉及的詐騙案就超過了1,700件、累計金額至少新台幣2.4億元，政府函文小紅書卻遭「已讀不回」，無奈之下只好由內政部出重手，依照《詐欺犯罪防制條例》第42條通知網路電信業者對小紅書網域「停止解析」一年。

前國民黨青年團長陳冠安（右）直指台北市「打詐」成效已是六都第一。（圖／翻攝自陳冠安臉書）

蔣萬安對此批評，民進黨政府對小紅書的封鎖行為似有意識形態凌駕打詐之嫌，此話一出讓何孟樺聽得直酸「蔣萬安不裝了」，她直指蔣萬安為小紅書開脫還刻意誤導打詐成果，難道是「全力支持詐騙」？她不解。

陳冠安則對何孟樺的批評不以為然，因為台北市光10月份就是全台查獲詐團和查扣不法所得最多的縣市，查獲破千名嫌犯又扣得2.21億元犯罪所得真的夠盡力，結果蔣萬安卻被酸是「掩護詐騙集團」實在冤枉。

台北市長蔣萬安（圖）近期曾指出「小紅書」被禁恐怕與意識形態有關。（圖／方萬民攝）

陳冠安回顧，前數發部長唐鳳以「網路自由」當擋箭牌拒絕過濾封鎖顯為詐騙的「一頁式廣告」，搞得現在詐騙橫行實在駭人，台北市等地方政府正在補破網，何孟樺卻反過來開酸，實在太不厚道。

