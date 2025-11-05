舉報販嬰反遭警方控制行動 分析：中國官方被打臉

經常追查中國拐賣人口事件的中國民眾上官正義，近日向警方舉報買賣嬰兒案件，反遭警方限制人身自由。中國時事評論人陸青指出，自從「鐵鏈女事件」過後，中國進行了拐賣婦幼的全面排查，上官正義的舉報相當於打臉官方，使得警方容易在第一時間感到不滿，甚至質疑舉報者會不會來自「境外敵對勢力」。

遭警察限制行動 不准用手機、上廁所

中國民眾上官正義最近在微博發文指出，湖南懷化一名女子通過「小紅書」，向一位媽媽低價買入嬰兒，再尋找買家高價賣出，他向警方報案後，當地的城南派出所所長反而說他違法了，並拿走他的手機，還交代幾個人看管他3個多小時，且不准上廁所。

城南派出所的上級機關鶴城分局則在隔天發布通告，證實這起販嬰行為，並表示已逮捕4名嫌犯，且救出3名嬰兒；不過，隻字未提曾扣留上官正義，僅提到對舉報人協助公安機關調查取證等情況，將全面調查核實。上官正義則不滿分局所謂的「全面調查」到底在哪？

年輕人不婚不育 中國販嬰市場也萎縮

中國時事評論人陸青表示，中國社會拐賣兒童的案件，近幾年發生的愈來愈少，因為年輕人連婚都不結了，更不可能想要養孩子，40歲以下幾乎不存在傳統養兒防老的觀念，也讓販嬰市場萎縮，利潤大減。

他也指出，在2022年發生「鐵鏈女事件」後，官方面臨民間強大的輿論壓力，因此逐步針對被拐賣的婦女和兒童，展開全面清查、摸底，官方利用在基層派出所的網格員，以及在鄉村的情報系統，破獲了許多陳年舊案。

陸青：『(原音)解決了很多歷史遺留問題，你看到這些年官方報導，又幫誰誰誰找到了孩子、又幫誰誰誰找到了女兒，但是這一些人都不是最近幾年的案子，都是至少10年前、甚至20、30年前的案子，基層一般都知道情況，陳年舊案誰也不願意去翻動，但是上面來了進行普查，他們基於工作，那又必須如實彙報，至於如實彙報之後，上面怎麼處理，那是上面的事，但是不如實彙報，這就是自己的責任了。』

少給我打臉！ 官方不愛「調查記者」

對於上官正義的舉報，陸青說，上官正義倒不是違法，只是有「釣魚執法」的嫌疑，而這種「釣魚執法」其實在一些公民記者和調查記者身上都看得到。不過，中國社會在這十幾年來，是連官方的調查記者圈子也萎縮了，很多記者被迫轉行，既然官方對自己的調查記者都顯現出這種抵制心態，面對民間的「正義人士」更可以理解他們會有什麼態度。

陸青：『(原音)他們的行為就是在打官方的臉，這種事情民間調查出來扔在網上，當地官員是有責任的，是要被打臉的，尤其是「體制外的記者」搞這種事情，就是在打當地政法系統的臉，在製造另一起「鐵鏈女事件」。對於這種情況，他們第一懷疑就是有沒有「境外敵對勢力」？有沒有通過對這種事情的調查來向黨發起猖狂進攻？另外，你看這麼多媒體，包括「環球時報」的網站都迅速的在發警情通告和相關新聞，目的就是為了輿論撲火，官方的新聞不要落在民間後面，先在輿論上掌握住。』

見義勇為恐換來牢獄之災 人民寒心！

華人民主書院協會常務理事曾建元則提到，中國警方以公權力的名義，侵害上官正義的人身自由，當然有可議之處，他相信上官正義的動機是善良的，想協助自己的國家挖掘社會亂象。

曾建元：『(原音)警方等於對他所採取的行為，顯然有那種先入為主的觀念，認為說他可能有涉及引誘犯罪，或者跟犯罪集團有什麼樣的瓜葛，我覺得這個偵辦程序其實是蠻粗暴的。』

曾建元說，這對中國社會將帶來負面影響，會讓許多民眾感到寒心，覺得「何必那麼熱心呢？」萬一見義勇為，卻遇到警方為了掩飾自身在偵辦過程中的不法行徑，搞不好就被送進監牢，反而使自己陷入危險中。他感嘆，中國警察欠缺法治人權觀念，將持續重創中國社會。