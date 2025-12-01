舉報貪官、開不下去 湖南煙花店爆炸 店主曾直播喝農藥

11月30日清晨，湖南省郴州市北湖區同心路一煙花爆竹零售店發生燃爆事故，爆炸衝擊導致有汽車被炸飛，並造成3人受傷送醫，3人是煙花店彭姓老闆、1名鄰居以及路人。由於爆炸引爆了店內所有的煙花產品，衝擊波巨大，小樓被炸成一片廢墟，樓體只剩四分之一。有知情人士在網上爆料稱，彭男疑因舉報官員索賄遭報復，煙花店可能開不下去，他絕望之餘在車內直播喝農藥，接著引爆店內煙花「以死抗爭」。當地已成立調查組調查中。

據新黃河報導，這起事故發生前後，彭姓店主在網上發布實名舉報信以及其在車上直播喝敵草快的視頻被大量轉傳，實名舉報信內包括強調該店自2023年9月19日開店即合法經營，但期間有許多地方官員和派出所所長向他索要煙花不埋單，又多次索要錢財好處，點名郴州市北湖區駱仙街道社區某書記、煙花爆竹安全科某主任、當地駱仙派出所所長及警察、北湖區駱仙街道城管執法隊隊員，並指控郴州市副市長等人對煙花行業一刀切、懶政、亂作為還養情婦、私生子。

信中並稱，當大家看到他舉報的這些問題，「我可能不在人世了！這也是我的遺言！這也是所有經營煙花爆竹行業店主所想反映的主要問題」，結尾寫「遺言」。

網上有自稱知情人表示，店主疑因被公權力逼迫至走投無路，才引爆煙花產品，以自殺方式抗爭。且他求死意念堅決，先喝了敵草快，又引爆店內煙花，現場慘不忍睹。並稱該店老闆倉庫的貨貸款100多萬人民幣，官方要求店上面樓層不能住人，店周圍100米內也不能有房子，「應該是他的店不能繼續開了」，並指店主是被當官的逼的才走此絕路。

話題在社交平台發酵，各種猜測四起。據紅星新聞，湖南郴州市成立了聯合調查組，今天上午發布通報稱，近日，北湖區一煙花爆竹店店主彭某某實名舉報公職人員涉嫌違紀違規的問題，並在網路上發布其本人飲用疑似「敵草快」視頻。郴州市公安機關已找到彭某某，醫院正組織醫療團隊全力救治。

郴州市委市政府高度重視，已成立由市紀委監委、市公安局、市應急管理局等單位組成的聯合調查組對反映的問題進行全面核查。一經查實，將依規依紀依法嚴肅處理，絕不姑息。

