舉手又惹議！公車司機「廣播訓話」1分多

台中一名女同學搭乘617號公車，一上車就被司機狂罵。司機認為他們手舉不好，用麥克風開廣播訓話1分多鐘，還警告不要再犯這樣的錯誤，否則坐不到車。女同學將影片PO網，引發討論。客運回應，造成乘客困擾感到抱歉，會再加強服務品質。《EBC東森新聞》實際直擊公車司機視角，確實看到許多乘客手沒舉好，造成司機難判斷到底要不要靠站。

公車司機：「來聽好了，舉手早一點、舉高一點、舉久一點，手掌要過耳朵45度那才叫舉手，不要舉一半。」

不說這裡是在公車上，還以為是學校升旗，教官在司令台訓話。

公車司機：「我給你們一次機會，就是要跟你們講，要你們清楚，不要再犯這種錯誤，不然你們會常常坐不到車。」

公車司機廣播訓話1分鐘以上，讓女學生好傻眼。

公車司機：「不會坐公車，麻煩去下載公車乘車教學來看。」

事發在19號，一名女同學在台中大肚，搭乘617號公車，一上車，女司機就狂罵女學生舉手問題，讓她氣到在網路上抱怨，立刻引發討論。

其他乘客：「其實我覺得她也不是惡意啦，她就是表達的就是說，你就是讓我看見你這樣子啦。」

也有不少網友表示，之前搭乘過這名女司機的公車，也因為舉不夠好，被嫌舉手問題。

客運經理徐維聯：「本次事件為司機因提醒乘客搭車禮儀造成乘客的困擾，在此致歉，會再加強駕駛服務品質。」

客運經理表示，因為提醒搭車禮儀造成困擾表示抱歉，會加強服務品質。不過直擊在公車上的駕駛視角，或許就能感同身受。

公車司機彭先生：「又再做自己的事啦，這個時候要停還是不停呢。」

原來司機同時要注意3個後照鏡，還有多變的路況，乘客若是不舉或舉不清楚，真的會影響司機作業。

公車司機彭先生：「他又不舉了，他又放下了，有看到嗎？她舉左手有沒有不明確。」

公車司機工作辛苦，但因為舉手問題時常鬧上新聞版面。大家互相體諒，把手舉最高，直到靠站才放下，減少彼此的困擾。

