舉手表決翻盤！動物用藥新制討論2年喊卡 立委轟草率

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動物用藥新制引發爭議，農業部上周召集各界開會，在現場靠「舉手表決」方式，宣布延後實施「人用藥品用於犬貓等非經濟型動物之管理辦法」。農業部防檢署長杜麗華今在立法院透露，這2天就會宣布註銷。民進黨立委劉建國批評，哪有一個辦法經過2年的洗禮、討論，次長用舉手表決宣布延期，如今說要註銷，「怎麼會有一個政府面對這種事情的處理方式是如此粗糙？」。

民國104年《動物保護法》修正，對動物用藥「例外開窗」，當治療動物疾病所需藥物不足時，得由中央主管機關公告一定類別之人用藥品，並由獸醫師填載診療紀錄後使用。113年農業部防檢署與衛福部食藥署為此共同發布「人用藥品用於犬貓等非經濟型動物之管理辦法」，給予2年餘緩衝期，讓藥商申請動物保護藥品登錄，原訂今年7月上路。

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然而，因藥商登錄進度落後，外界擔心毛小孩權益受損，引發爭議。農業部次長杜文珍10日以舉手表決方式，暫緩「人用藥品用於犬貓等非經濟型動物之管理辦法」。防檢署長杜麗華今（15日）於立法院衛環委員會中透露，這2天就會完成註銷的公告程序。

民進黨立委劉建國直言，為何不就既有的辦法調整修正，而是另訂新的辦法？怎麼會有一個政府面對這種事情的處理方式是如此粗糙？（圖／翻攝自國會頻道）

「哪有主責機關訂的辦法經過兩年的洗禮、兩年的討論、兩年的多方接觸，最終要把它廢掉？」。劉建國直言，農業部次長用舉手表決，次長說延期，今防檢署說要註銷。

杜麗華解釋，「人用藥品用於犬貓等非經濟型動物之管理辦法」的訂定，104年開始就不斷溝通，到了112年，法規進行了3次預告，提供2年緩衝期。她解釋，如今時空背景不一樣，會提出一個更妥適的辦法。

劉建國則質疑，這兩年是有疫情、非洲豬瘟？還是部長不一樣、署長不一樣？他質疑，訂了2年、預告3次的辦法，在上禮拜五會議中，由與會的教授、團體、毛爸毛媽舉手表決延後，如今要註銷。為何不就既有的辦法調整修正，而是另訂新的辦法？怎麼會有一個政府面對這種事情的處理方式是如此粗糙？

杜麗華回應，將就各界的期待，快速處理，辦法不會實施，就不會有現在產生的問題。劉追問要多快，是1周、2周或3周？杜則未回答。

國民黨立委陳菁徽則追問衛福部，是否可修《藥事法》因應？衛福部長石崇良回應，不宜修《藥事法》，沒有這個必要。人用藥品的開發是根據人體架構、生理、病理學，不是為動物設計。《動物保護法》的立法精神，是動物用藥不足，再用人藥。另《藥事法》第1條也明定「藥事之管理，依本法之規定；本法未規定者，依其他有關法律之規定」。

石崇良說，目前和農業部的共識是701項公告的人用藥品，會持續提供獸醫師使用。另外，這701項藥品由藥局、藥商直接供應獸醫院所、獸醫師使用。一些細節，包含人用藥品的用量流向等，未來要建立鉤稽制度，會持續和農業部合作。

國民黨立委廖偉翔也批評，《動保法》修法至今已10年，「人用藥品用於犬貓等非經濟型動物之管理辦法」則是在兩年前訂定，雖提供2年緩衝期，但藥商僅2成完成登錄，進而引發爭議，除了讓飼主擔憂，也讓獸醫、藥師團體互為敵人，農業部是行政怠惰、行政無能。新法實施前，為避免部分供應商擔心違法，他要求2周內發函通知，確保毛小孩用藥無虞。

石崇良表示，農業部會發函註銷管理辦法，同時食藥署也會發函，在沒有新法實施前，藥商仍可供應701項藥品，包含醫用氣體給獸醫師。

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