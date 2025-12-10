一舉抱回多項賽事大獎 花蓮明恥國小網球隊表現亮眼

明恥國小提供

花蓮縣立明恥國小網球隊接連參加「花蓮縣全縣暨社區全民聯合運動會」與「花蓮市市長盃軟式網球錦標賽」，都獲得亮眼成績，縣賽中獲得季軍與殿軍，市長盃的賽事中則是抱回個人賽季軍與團體亞軍、季軍等多面獎牌，展現奮戰不懈的精神。

明恥國小陳俊仁校長表示，小朋友能在兩大賽事中接連奪牌，顯示學校在運動教育上的努力已逐漸開花結果，更重要的是，他們在競賽中的態度與精神，遠比獎項本身更令人感動。陳校長也感謝家長們與教練的支持，讓學生能在安全與鼓勵中盡情展現才華。