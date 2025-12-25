一舉改變人生！幸運兒獨得571億頭獎 成最棒耶誕禮物

美國樂透「威力球」（Powerball）已經連續46期，無人對中頭獎，沒想到平安夜時開出頭獎，由一名幸運兒拿下獎金18億1700萬美元（約新台幣571億2700萬元），這也是美國史上第2高獎金。

根據威力球官網公布消息，24日開出中獎號碼分別是白球「04、25、31、52、59」，以及紅球「19」，最終由阿肯色州一名幸運兒拿下頭獎，下期威力球的頭獎獎金將重置為2000萬美元（約新台幣5億7043萬元）。

廣告 廣告

24日威力球開出中獎號碼。圖／翻攝自Powerball官網

對此，威力球產品小組主席兼愛荷華州彩券公司（IowaLottery）執行長史卓恩（Matt Strawn）透過官網表示，「恭喜最新一位威力球頭獎得主！這真的是一份非比尋常、足以改變人生的獎金。我們也要感謝所有參與這波頭獎熱潮的玩家，銷售的每一張彩券都能為全國各地的公共計畫與服務提供支持。」

另外，威力球提供兩種領獎方式，第一種是直接領取獎金，但須繳納高額稅金，以本次獎金18億1700萬美元為例，得主僅能拿到8億3490萬美元（約新台幣262億元）；另外得主也能選擇分期領款，分為30期，每年領一次，要繳納的稅金將比一次性領完要來得低，但多數中獎者還是選擇一次領完。

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

放連假來對獎！威力彩頭獎2億元 台彩今晚獎號一次看

手刀對獎！大樂透頭獎上看3.1億 最新獎號這邊看

財神報到！威力彩頭獎2億元 台彩今晚獎號一次看