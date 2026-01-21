舉朴槿惠、尹錫悅案為例 白委盼有14名「良心綠委」彈劾賴清德

立院今（21日）針對審查賴清德總統彈劾案召開全院委員會。面對賴清德曾說在野人數不足，彈劾程序是浪費時間等言論，民眾黨團總召黃國昌以南韓2任前總統朴槿惠、尹錫悅為例，最後都是南韓執政黨立委良心發現才通過彈劾，而目前提案彈劾賴清德的二分之一門檻已達成，喊話找到14名有良心的綠委出面彈劾賴清德。

黃國昌於全院委員會發言表示，面對中華民國憲政史上第一次由立院對總統所發動的彈劾程序，賴清德選擇躲避與龜縮，綠委選擇幫賴清德推卸責任，此方式已挑戰所有公民課本基本上的憲法常識；綠委們一直稱「在野黨為何不倒閣、不敢倒閣」，但想請民進黨立委們去複習國高中公民課本，倒閣是針對行政院長，但行政院長卓榮泰下台後，又會換新的行政院長，這是哪門子追究總統違憲的責任？

黃國昌提及，彈劾才是針對總統違憲並嚴肅追究法律責任的憲政程序，「我沒辦法理解，為什麼針對總統彈劾跟針對行政院長的不信任投票，民進黨立委怎麼基本憲政常識連高中生都不如？」

黃國昌指出，賴清德稱目前國會進行的彈劾總統程序是浪費時間，但真正浪費時間的是賴清德及其領導的民進黨，回顧去年整個台灣陷入分裂與人民彼此間的對立跟衝突，起因就是賴清德發動的大惡罷，對在野黨立委進行無差別式罷免，連日本《讀賣新聞》都罕見以社論進行言詞批判，但賴清德卻選擇逃避責任，聲稱大罷免都是民進黨團總召柯建銘的錯、與賴一點都沒關係。

黃國昌說，賴清德講這種不負責任的話，連柯建銘都不忍了，直接跳出來打臉稱都有跟賴清德報告，且黨團開會也獲得大家贊成，「柯建銘講了大實話，浪費台灣整年在搞大惡罷、想改變國會結構的，就是賴清德本人。」但賴清德企圖失敗後，卻選擇不公布國會三讀通過的法律，徹底癱瘓國會，架空我國民主憲政程序。

黃國昌稱，賴清德稱在野人數未達三分之二是浪費時間，請回去把憲法增修條文看清楚，提案門檻是二分之一，彈劾程序已經成立，過去南韓面對違法濫權的總統時，有171名南韓國會議員提案，「當時有到南韓《憲法》要求的三分之二嗎？沒有。但當時的朴槿惠也不敢說南韓國會浪費時間」。

黃國昌再指，去年南韓時任總統尹錫悅宣布戒嚴，有191位南韓國會議員提案，也不達三分之二，但尹錫悅也不敢說南韓國會浪費時間；甚至第一次提案遭執政黨杯葛，導致投票人數不足，南韓國會仍再接再厲二度提案彈劾尹錫悅，理由除了非法宣布戒嚴外，還有傷害國會權力、侵害憲法機構，濫用職權非法逮補，「最後有12位南韓執政黨立委良心發現，加入彈劾行列，才成功彈劾尹錫悅」。

黃國昌喊話，現在已有超過二分之一的藍白立委提案，「期待接下來整個彈劾程序中，能找到14位有良心的民進黨立委。」當賴清德以黨主席之尊召集立委開會，表達會不公布法律時，盼這些立委勇敢站出來向賴清德說「不」，勇敢告訴賴清德「你沒有這樣的《憲法》職權」，像南韓執政黨立委一樣，勇敢彈劾侵害國會職權、破壞民主憲政的獨裁總統。

黃國昌強調，自認為皇帝並目無法紀的賴清德，面對國會依《立院職權行使法》請其列席說明，竟是用總統府便簽回覆立法院長韓國瑜，「韓國瑜是個好人，非常敦厚，連這種便簽都收，但我作為立院一份子，認為立院根本應該退還便簽。」最後提醒賴清德，今天是要求你已被彈劾人要求說明，不是請賴清德做國情報告，「這基本分別，當總統應該要有能力知道」。

