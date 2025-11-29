舉杯時刻 南紡酒展限時優惠

Mia C’bon在台南南紡購物中心舉辦為期五天的酒趣生活節，昨天由貴賓聯袂開酒後正式展開。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

愈年底愈是酒品的旺季。頂級超市Mia C’bon十二月二日前在南紡購物中心舉辦為期五天的「酒趣生活節」，集合六大知名酒商參展，打出單筆消費滿五千送一千元現金抵用券的，購滿兩千元還可低溫宅配到府。

Mia C’bon酒趣生活節邀請六大酒商在南紡購物中心一樓時代廣場舉辦限時優惠活動，由Mia C’bon商品採購協理陳政道、Mia C’bon選酒達人 Kevin老師、帶領長榮桂冠總監陳炳傑等貴賓聯袂開酒，旋即展開品飲體驗，搭配TAPAS點心和邀請台北專程南下的侍肉師帶來頂級西班牙伊比利豬火腿現切秀，吸引不少民眾湧入試飲體驗，有吃又有喝，熱鬧非凡。

今年酒展跳脫Ｍ型購買趨勢，不再只著力低價與高價策略，推出中價端引領品嚐釀酒工藝，從「波爾多聖愛美濃拉夢朵莊園紅酒」二O一七年產量約一千箱，產量極低之外，還是有機栽種，目前全台僅Ｍia C’bon通路買得到。

另外，日本經典漫畫「神之雨下」出現過的靈犬葡萄酒、MONTES 智利總統當年招待前美國總統歐巴馬的國宴酒「ANGEL PURPLE」，也是台灣內行消費者追逐的「紫天使」、澳洲奔富加州系列BIN六百等，迎合台灣女性口味，現場還祭出多款甜白酒，單瓶從四、五百元到一萬兩千元應有盡有，超過三百種酒款可以選擇，歡迎喜愛葡萄酒的民眾到場試飲選購。

Mia C’bon採購處長張聰慶表示，在南紡購物中心舉辦的酒趣生活節一年只辦一場，買氣超乎預期，公司特別重視，所以祭出許多限時優惠，比如消費滿五千送一千元現金抵用券、酒展晚上七點、九點兩個時段會有十二款限定酒款特賣，最低六三折。現場還有好運轉轉樂、攤位踩點集章送等活動，品味民眾宜把握年前最後一檔葡萄酒優惠出手，送禮自飲兩相宜。

（提醒大家：喝酒不開車,安全有保障）