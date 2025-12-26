舉槍造勢挨罵 謝龍介：鳴槍起跑的意思別再影射

國民黨立委謝龍介。 圖：黃建豪／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨日前通過徵召立委謝龍介參選台南市長後，國民黨副主席季麟連昨於台南市感恩餐會上，贈送玩具槍給謝龍介，引發輿論爭議。謝龍介今（26日）則強調， 昨天是退伍軍人協會，的退休軍人送他一把槍，第一，是鳴槍起跑；第二、要打擊黑金跟官商勾結；第三、維護治安、守護城市安全。

面對季麟連贈槍後，謝龍介當場舉槍造勢，有意爭取參選民進黨提名台南市長選舉的民進黨立委林俊憲批評，選舉應用民主的方式去爭取選民的支持，而不是靠暴力，在這個台灣社會非常敏感的時期，每一位政治人物都應該要有相同的社會責任。

廣告 廣告

謝龍介則回應，林俊憲跟陳亭妃兩位在初選，打的相當火熱，不需要轉移焦點，他知道民進黨很害怕想起現在的官商勾結非常嚴重，也害怕想起 88槍案件與台南治安非常敗壞，所以想轉移焦點，但不需要。

謝龍介還說，政府要推出1.25兆元追加國防預算，民進黨不是說每個派出所還要發市政飛彈嗎？所以，昨天那只是一個鳴槍起跑，沒有其它用意，往正面的要打擊黑金跟官商勾結、維護治安、守護城市安全。

媒體追問，收到玩具槍是否有嚇一跳？謝龍介坦言，對，因為經過重大的治安事件，當然現場情境是有一點感受震撼，但是，他們知道送（槍）的意思就是勇敢面對黑金和官商勾結，最重要是維護治安、守護城市安全。

對於贈槍時間點敏感？謝龍介表示，林俊憲的敏感應該是因為民調，林俊憲已經漸入佳境，不需要再胡亂影射，且台南治安確實這麼差，官商勾結確實這麼嚴重，他認為，林俊憲起碼還有面對勇氣和想要去改變的勇氣，這都是正面的；政治可以攻防，但存在的問題不需要迴避，包括台南市與全國政治人物，當一個城市發生這麼多問題，就要勇於面對。

謝龍介表示，他個人肯定林俊憲的勇敢面對，民進黨雖然做的不好，但願意改革，他給予肯定，但不需要談敏感不敏感，台南市的消防採購部敏感嗎？台南市槍擊這麼嚴重不敏感嗎？台南市的爐渣、光電不敏感嗎？既然要參選市長，就勇敢接受這些事實，面對事實，改變這一些過去的弊端。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

賴轟立院有何資格談憲政 藍委回嗆：你有什麼資格談民主？

台南市長選舉最新民調》陳亭妃知名度居冠 對決謝龍介勝幅高於林俊憲