舉槍遭指鼓動仇恨？ 謝龍介：象徵起跑、掃官商勾結勿再影射

國民黨副主席、退役上將季麟連昨在台南市黨部退伍軍人委員會歲末感恩餐會時，贈送參選2026台南市長選舉的立委謝龍介手槍，謝舉槍造勢盼「旗開得勝」。民進黨立委林俊憲稱鼓動仇恨。謝龍介今早（26日）說，送BB彈手槍，第一嗚槍起跑；第二在打擊黑金跟官商勾結；第三維護治安、守護城市安全；希望別再有所影射、別轉移焦點。

國民黨立委謝龍介。（中天新聞）

立法院上午召開院會前，謝龍介出席國民黨團大會時，就此事受訪說明原委。

謝龍介表示，昨天是退伍軍人協會的活動，他曾經當過台南市陸戰隊、海軍陸戰隊退伍軍人協會的理事長，他還是創會理事長，昨天就是他獲提名參選後，這些退伍軍人南下，送一把BB槍是第一，第一嗚槍起跑；第二要打擊黑金跟官商勾結；第三維護治安、守護城市的安全。

謝龍介指出，民進黨立委林俊憲、陳亭妃2人在綠營初選過程打得相當火熱，不需要轉移焦點。「我知道民進黨很害怕，想起現在的官商勾結非常嚴重，他也很害怕，想起88槍跟台南市的治安非常的敗壞，所以想要來轉移焦點，不需要喔！」

謝龍介說，軍購1.25兆，民進黨不是說每個派出所還要發這個刺針飛彈嗎？所以軍購買這麼多，這只是一個鳴槍起跑，沒有其他用意。所以往正面的要打擊黑金跟官商勾結，維護治安，守護城市安全。

對於該手槍並非真槍，謝龍介說明，是的！前面有紅色的BB槍。如果是真的槍就觸法了。

國民黨副主席、退役上將季麟連昨在台南市黨部退伍軍人委員會歲末感恩餐會時，贈送參選2026台南市長選舉的立委謝龍介手槍，謝舉槍造勢盼「旗開得勝」。（圖／中國時報）

媒體追問，是否覺得送槍讓大家對治安敏感？

謝龍介提到，因為經過重大的治安事件，當然哦，現場情境是有一點感受、震撼，但是，大家知道送的這個意思，就是要大家勇敢面對黑金，勇敢面對官商勾結，勇於接受他們的挑戰，而且最主要是要維護治安、守護城市的安全。

謝龍介認為，林俊憲的敏感應該在他的民調，那他已經漸入佳境了，不需要再胡亂影射了，而且台南市的治安這麼差、台南市的官商勾結也確實這麼差，「我認為他起碼還有面對的勇氣、還有想要去改變的勇氣，這都是正面的；政治可以攻防，但是存在的問題不需要回避。」

謝龍介強調，「這是台南市包括全國所有的政治人物，當一個城市發生了這麼多問題的時候，勇於面對。我個人對林委員的勇敢面對；民進黨雖然做得不好，他願意改革。我也可以肯定，但不需要談敏感不敏感。

謝龍介質疑，「台南市消防採購了官商勾結不敏感嗎？台南市的槍擊這麼嚴重不敏感嗎？台南市的爐渣、台南市的光電不敏感嗎？所以我想既然要參選市長，我們就勇敢的接受這些事實，然後面對事實改變這一些過去的弊端，我還是肯定他們願意來面對，然後將來去改變，否則這個城市交給你一點意義都沒有。」

外界擔心，謝龍介舉槍會引發外界模仿效應。謝龍介再次強調，就只是嗚槍起跑，不要再影射了，再影射就更敏感。

民進黨立委郭國文。（中天新聞）

謝龍介受訪說明原委後，民進黨台南市立委郭國文受訪時仍認為，值此敏感時刻，槍就是武器，掃徐黑金要透過司法行動完成，而不是透過暴力。

